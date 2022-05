Pražský maraton omezil dopravu i parkování ve městě, je posíleno metro

Závod vede ulicemi Prahy 1, 2, 4, 5, 7 a 8. Trasa maratonu se převážně drží blízko Vltavy, běžce povede na severu až na Libeňský most a na jihu na Podolské nábřeží a Strakonickou.

Na trase a v některých okolních komunikacích bude platit zákaz parkování. Magistrát v týdnu vyzval řidiče, aby tento zákaz respektovali, jinak budou jejich vozidla odtažena.

Řidiči v některých částech dnes neprojedou třeba po Rohanském, Bubenském, Dvořákově, Smetanově, Janáčkově, Masarykově, Rašínově a Hořejším nábřeží nebo po nábřežích Ludvíka Svobody a Kapitána Jaroše. Trasa závodu vede kromě Libeňského i přes Čechův, Mánesův, Jiráskův a Palackého most a přes most Legií. Dopravní informace mohou zájemci přes den získat na bezplatném telefonním čísle 800 165 102 nebo 800 100 991.

Maraton ovlivní provoz 15 tramvajových a pěti autobusových linek, vyplývá z informací na webu dopravního podniku. Tramvaje pojedou po zkrácených nebo odkloněných trasách, páteřní linky 9, 17 a 22 budou rozdělené na dvě části. Historické linky 41 a 42 nevyjedou vůbec. Na upravené trasy se musí připravit i cestující autobusových linek 118, 176, 194 a 207. Zhruba od 9.30 do 13.40 bude v úseku Dvorce - Poliklinika Budějovická - Budějovická - Dvorce zavedena náhradní autobusová doprava X3.

