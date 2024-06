Umaštěnost jako od Turka, pánové si rozumí, reagoval Kolaja na Vondrův „kec“

„V rámci genderové vyváženosti předložila koalice PirStan 3 nominace na eurokomisaře. Muže, ženu a Marcela Kolaju,“ napsal v úterý k večeru Vondra na svůj účet na platformě X, která se týkala nominace na post eurokomisaře. Spustil tím ale vlnu kritiky, Kolaji se kromě šéfa Pirátů Ivana Bartoše zastal například i Miroslav Kalousek.

Politik, na který byl vtip namířen, přišel se svou reakcí až nyní s odstupem. „Původně jsem se k tomu kecu Vondry vyjadřovat nechtěl, pozornost si nezasloužil. Protože už to ale stejně všichni četli, rád bych aspoň poděkoval všem, kdo se mě zastali,“ napsal Kolaja ve čtvrtek na sociální síti X. Dodal, že ho vtip neurazil, mohl ale ublížit jiným osobám, které bojují se svou identitou.

Opřel se také do koalice SPOLU a lídra kandidátky Přísahy a Motoristů Filipa Turka. „Od lídra největší demokratické koalice v Česku, která se navíc ohání „slušností“ na každém kroku, bych čekal trochu nadhled. Ne umaštěnost jako od Filipa Turka, z kampaně ale dobře vím, jak si pánové rozumí, dodal Kolaja.

„Jsem zvědavý, co všechno tím anti-babišem ještě dokážete zakrýt. Já už mám ale velký problém rozeznat, kdo má být mezi vámi ten slušný,“ zakončil Kolaja svůj příspěvek.

Podobně reagoval již v úterý šéf Pirátů Bartoš. „To muselo dát práci vymyslet takovej rádobyvtipnej eklhaft. To je ta liberálně-konzervativní politická kultura SPOLU, nebo hrajete nějakou challenge s Pavlem Novotným?“ dotazoval se v komentářích Bartoš. „Tento vtip byl „level Turek“, takže vlastně hodnotově cajk, jak jsem slyšel,“ doplnil Bartoš.

Odpovědi se již dříve nezdržel ani Miroslav Kalousek. Napsal, že kdyby byl Kolaja zvolen do Evropského parlamentu, jednalo by se o drsný, ale únosný vtip. Mohl by se alespoň podle něj bránit stejnou vahou. „Takhle je to trapárna, za kterou se musí stydět každý normální člověk, který Ti to tam hodil, aniž se v Tvém případě zamýšlel nad slovem „muž“.