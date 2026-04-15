Cavaliho čeká za napadení Novotného přestupkové řízení. Hrozí mu pokuta

  14:49aktualizováno  14:49
Bývalý kandidát hnutí Stačilo! Marco Cavali, který v pátek napadl exstarostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného, půjde do přestupkového řízení. Redakci iDNES.cz to sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina. Cavali Novotného napadl krátce po jednání občanských demokratů v Praze, po slovní přestřelce do Novotného strčil a následně mu dal facku. Video z útoku se objevilo na sociálních sítích.

„V tomto případě policie věc předá tamnímu úřadu, který s dotyčným povede přestupkové řízení,“ řekl ve středu mluvčí policie Richard Hrdina s tím, že Cavalimu hrozí za napadení Novotného pokuta.

Cavali podle záznamu nejprve do Novotného strčil a dal mu facku. Ve videu jsou vůči Novotnému slyšet i výhrůžky smrtí. Cavali zároveň Novotnému vyčítal jeho dřívější vulgární výroky.

„Nemůžu nic než nechat ruce v kapsách a zachovat v takovou chvíli klid,“ uvedl krátce po zveřejnění videa bývalý starosta Řeporyjí pro iDNES.cz. Na síti X doplnil, že hodinu před potyčkou jednal s vedením strany ODS. „Cavali (Stačilo!) je v zásadě neandrtálec. Přišlo mi rozumné zachovat prostě klid a rozvahu, úder mi opravdu nevadí, jsem boxer,“ doplnil Novotný.

Cavali kandidoval za hnutí Stačilo! v loňských říjnových volbách do dolní komory parlamentu ze třetího místa v Ústeckém kraji. Do Sněmovny se nedostal, stejně jako celé hnutí.

Redakce iDNES.cz ještě před volbami informovala o tom, že Cavali se nachází v insolvenci, do které se dostal kvůli dluhům na výživném či kvůli tomu, že neplatil zdravotní pojištění a daně. Cavali v minulosti založil romskou politickou stranu Roma Luma, od které se ale další romské organizace distancovaly.

Pavla Novotného napadl Cavali z hnutí Stačilo!
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení na pražské Pankráci. Odpyká si tři měsíce za porušení podmínky. (2. července 2025)
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky (2. října 2025)
Mluvčí hnutí Stačilo! Roman Roun o Cavalim v červnu pro iDNES.cz řekl, že hnutí vyhodnotilo všechny informace, které kolují o Cavalim i jeho komunikaci v minulosti.

„Sešli jsme se s panem Cavalim, nastavili jsme pravidla komunikace. Pan Cavali nakonec zůstává kandidátem hnutí Stačilo! v Ústeckém kraji. Při vyhodnocování jsme zjistili, že celá řada informací, která koluje po internetu, není pravdivá. Jde o různé smyšlené informace, kombinace různých videí, která nevznikla tak, jak je popisováno,“ oznámil tehdy Roun s tím, že hnutí s řadou Cavaliho komunikačních výstupů nesouhlasí.

Novotný v dubnu oznámil návrat do politiky, opět se stal členem občanských demokratů. Své členství pozastavil kvůli tříměsíčnímu pobytu ve vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Redakci iDNES.cz sdělil, že hodlá znovu kandidovat v letošních komunálních volbách v Řeporyjích čele místní ODS.

2. října 2025
