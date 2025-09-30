Legendární SMS zase přišla. Marek Benda svolává příznivce k volbám

„Vážení a milí. Kandiduji letos ze 4. místa na kandidátce SPOLU v Praze. Pojďme, prosím, k volbám a nebojme se podporovat kandidáty svým preferenčním hlasem. Marek Benda,“ napsal poslanec ODS svým voličům. Volební zprávy posílá již poněkolikáté.
Bendovou esemeskou se baví i sociální sítě. „Asi už jde do tuhého. Marek Benda právě rozesílá SMS, aby ho lidi volili,“ píše jeden z uživatelů sítě X. „Některé jistoty se nemění. Marek Benda právě poslal svoji předvolební esemesku,“ přidává se další. Někteří lidé upozorňují, že jakmile Benda rozeslal svou SMS, volby mohou být oficiálně zahájeny.
„Je to tradice, určitě jsem esemesky posílal už v roce 2010. Nějakou formou jsem o podporu žádal i v roce 2006,“ zavzpomínal pro Seznam Zprávy Marek Benda. S předvolebními SMS začínal už v době, kdy měl ještě tlačítkový telefon. „Tehdy jsem těch zpráv ale určitě neposlal tolik jako teď,“ popsal Benda.
Politik ve Sněmovně zasedá téměř 35 let. Ve volbách v roce 2002 zvolen nebyl, ale do parlamentu nakonec nastoupil v červenci 2004 jako náhradník.
Těsné to měl i v roce 2017, na pražské kandidátce ODS Benda kandidoval až z šestého „nevolitelného“ místa. Nakonec se ale jako pátý opět dostal do Sněmovny díky preferenčním hlasům. Benda jich získal přes 6 000. Tehdy ještě před vyhlášením konečných výsledků mluvil o tom, že se vrací do advokacie.
Voliči mu kroužkováním pomohli už při předčasných volbách v roce 2013. O podporu se ucházel na pražské kandidátce až z desátého místa. Preferenční hlasy ho ale vynesly na čtvrté místo, což bylo tehdy poslední postupové místo. Podobně voliči Bendu vykroužkovali v roce 2010.