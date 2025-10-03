„Nějak jsem se vydrápal ven.“ Známý lékař Marek Dvořák přežil těžkou autonehodu

Autor:
  16:19aktualizováno  16:23
Marek Dvořák je lékařem urgentu u pozemní i letecké záchranné služby a známým popularizátorem první pomoci nejen na sociálních sítích. Nyní se však sám ocitl v situaci, kterou běžně řeší u jiných. Po cestě z přednášky se střetl s dodávkou, jen zázrakem oba řidiči vyvázli prakticky bez zranění.
Dodávka, se kterou se střetl lékař Marek Dvořák.

Dodávka, se kterou se střetl lékař Marek Dvořák. | foto: Facebook Marek Dvořák

Vůz Marka Dvořáka po srážce. Airbagy a moderní bezpečnostní systémy mu...
‚,Jsem dost netrpělivý a rád vidím výsledky hned, což urgentní medicína...
Marek Dvořák
V akci. Létání vrtulníkem byl jeho sen a dodnes je rád, že si ho splnil....
20 fotografií

„Jsem rád, že to píšu sám a ne moji pozůstalí,“ sdělil populární lékař Marek Dvořák svým sledujícím na sociálních sítích.

„Najednou rána jak krá.a, v autě vystřelily všechny airbagy. V tu chvíli absolutně nevíte, kde jste. Nějak jsem se vydrápal ven a šel se podívat na druhého řidiče. Na místě řidiče nikdo neseděl, tak jsem si říkal, že ho to katapultovalo a jdu ho hledat do pole. Pán na sedadle spolujezdce mi ale říkal, že on je řidič a jen ho ten náraz přesadil,“ pokračoval Dvořák v popisu dramatické situace.

Sám vyvázl jen s lehkými škrábanci a boulí od bezpečnostního pásu a airbagů. Druhý řidič je dle jeho slov také v pořádku.

„To auto mi zachránilo život, v něčem jiném bych tu možná nebyl. Samo zavolalo záchranku. Hasiči, policie, záchranka, všichni přijeli mega rychle,“ uvedl lékař a pochválil i rychlou pomoc ze strany svědků. „Obě auta jsou na totálku, škoda je přes šest milionů. Mně zůstává řidičák i všechny body,“ dodal.

Minulý rok se v Česku stalo 92 217 dopravních nehod, při kterých zemřelo 438 lidí a 1 609 utrpělo těžká zranění. Letošní září přitom bylo na českých silnicích nejtragičtější za posledních sedm let. Při nehodách zemřelo téměř šest desítek lidí.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.