Je to prohra, přiznal Hilšer. Rozhodnutí voličů ale respektuje

Do svého volebního štábu na pražském Smíchově dorazil prezidentský kandidát Marek Hilšer čtvrt hodiny před druhou odpoledne, a to s oběma svými dětmi a manželkou. „Dorazili jsme tramvají,“ prozradil Hilšer s tím, že prezident by měl být civilní.

Na dotaz, jak rodina trávila volební dopoledne, odpověděla pohotově manželka Monika: „My jsme uklízeli,“ přiblížila vesele. Hilšer pak dodal, že konečně na to byl čas a vyhodil i vánoční stromeček.

Přímo v coworkingové centrum Impact Hub je hosté přivítali s potleskem. Na stejném místě měl svůj volební štáb Hilšer i během minulých prezidentských voleb v roce 2018, ve kterých rovněž kandidoval.

„Tato kampaň byla poznamenaná velkým strachem a obavami. Reflektoval jsem to i v tom, co mi lidé různě psali: my bychom strašně rádi volili toho, či onoho, ale budeme volit jinak, nebudeme volit podle vnitřního hlasu, ale podle toho, kdo může porazit Andreje Babiše. To se hodně opakovalo, a to v té minulé volbě tolik nebylo,“ srovnal Hilšer letošní volby s těmi před pěti lety.

Po sečtení asi poloviny hlasů připustil, že nejde o dobrý výsledek. „V mém případě je to prohra,“ řekl ve svém štábu. Volbu voličů ale respektuje.

Hilšer na sebe v poslední době mimo jiné upozornil při debatě „outsiderů“ na televizi Nova, kdy ze studia odešel. Při debatě uvedl: „Ať se koukám nalevo, napravo, a hledám usilovně, nevidím tady tři kandidáty. Ptám se na to, proč tomu tak není. Myslím, že je to vlastně záměr. Je to neférové především vůči voličům, kteří mají právo na to, aby jejich kandidáti vystupovali za rovných a spravedlivých podmínek,“ prohlásil v úvodním slovu senátor.

„Prezident této země musí umět hrát férovou hru. Musím proto tuto debatu opustit. Už kvůli tomu, aby se takovéto věci neopakovaly. Není to neúcta, ale je třeba bojovat,“ dodal a odešel od svého pultíku ve studiu sotva 10 minut po začátku debaty. Na něm zanechal svoji fotografii, aby podtrhl své tvrzení, že nefavorizovaní kandidáti mají sloužit pouze jako pozadí „hlavního souboje“.

Hilšer mezi své programové priority řadí boj s chudobou, zejména proti exekucím, prosazuje moderní energetiku, například komunitní obnovitelné zdroje, a dostupné bydlení. Sám sebe označuje za nezávislého, demokratického kandidáta.

Nyní probíhá sčítání odevzdaných hlasů. Kromě Hilšera jsou jimi předseda ANO a expremiér Andrej Babiš, bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, bývalí rektoři Danuše Nerudová a Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a podnikatel Karel Diviš. Odborářský předák Josef Středula v pondělí z voleb odstoupil.