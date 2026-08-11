„Zemřel náhle.“ Kdosi ovládl profil poslance ANO a zveřejnil jeho parte

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  11:17aktualizováno  11:17
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Poslanec Marek Novák (ANO) se protahuje v průběhu několikahodinového jednání...

Poslanec Marek Novák (ANO) se protahuje v průběhu několikahodinového jednání Sněmovny. (2. září 2022) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Falešné parte, které neznámý útočník zveřejnil na profilu poslance ANO Marka...
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Nově zvolený poslanec Marek Novák (ANO).
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Poslanec hnutí ANO Marek Novák se stal obětí hackerského útoku. Neznámý pachatel se v pondělí naboural do jeho profilu na sociální síti Facebook, kde vyvěsil poslancovo parte s tím, že Novák zemřel náhle a rozloučení proběhne ve zlínském krematoriu. Novák pro iDNES.cz vysvětlil, že k napadení profilu došlo přes jeho soukromou e-mailovou adresu. Kvůli útoku se chce obrátit na policii.

Novák se ke svému profilu dostal až po několika hodinách, přičemž falešné parte poté smazal. Na případ jako první upozornil server Novinky.cz.

Zveřejněné parte kdosi zřejmě vytvořil pomocí umělé inteligence. Na falešném úmrtním oznámení je přiložená Novákova fotografie a smuteční citát: „Nezemřel ten, kdo zůstane v našich srdcích“. Autor si ale spletl datum a na parte umístil loňský rok, přesněji datum 15. srpna 2025.

Falešné parte, které neznámý útočník zveřejnil na profilu poslance ANO Marka Nováka. (11. srpna 2026)

„Díky pomoci společnosti Meta jsem se dostal ke svému účtu zpět. K napadení došlo přes můj soukromý e-mail a nyní již bude snad vše v pořádku,“ sdělil redakci Novák.

K tomu podotkl, že situace s ukradeným profilem pro něj byla o to komplikovanější, že se momentálně nachází na dovolené v Arménii. „Příspěvek ,žil’ o pár hodin déle, než jsem byl schopen to řešit. Se společností Meta ještě řeším, zda jde vůbec možné zjistit pachatele. Pokud to bude technicky možné, obrátím se následně na policii,“ popsal další případné kroky poslanec.

Zveřejněné falešné parte Novák považuje „hodně za hranou“.

„Chápu, že politici mají snést více než občan, nicméně tohle je za hranou a ublížilo to více mým blízkým než mě,“ dodal poslanec.

Novák na začátku srpna oslavil padesáté narozeniny. Jako politik je na sociálních sítích velmi aktivní. V minulosti ale čelil i kritice, jelikož před dvěma lety v květnu vyrazil do Číny, kde se setkal s vedením firmy Huawei.

Poslanec při zdůvodňování své cesty zmínil mimo jiné to, že chtěl do Česka přivézt pandu velkou. Na jeho slova následně reagoval předseda hnutí ANO a současný premiér Andrej Babiš, který Nováka kvůli jeho cestě do Číny označil za „blba“.

„To si děláte srandu, ne? Tak potom je to dvojnásobný blb. Panebože, to snad nemyslí vážně, to je materiál,“ prohlásil v roce 2024 Babiš pro Radiožurnál.

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