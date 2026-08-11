Novák se ke svému profilu dostal až po několika hodinách, přičemž falešné parte poté smazal. Na případ jako první upozornil server Novinky.cz.
Zveřejněné parte kdosi zřejmě vytvořil pomocí umělé inteligence. Na falešném úmrtním oznámení je přiložená Novákova fotografie a smuteční citát: „Nezemřel ten, kdo zůstane v našich srdcích“. Autor si ale spletl datum a na parte umístil loňský rok, přesněji datum 15. srpna 2025.
„Díky pomoci společnosti Meta jsem se dostal ke svému účtu zpět. K napadení došlo přes můj soukromý e-mail a nyní již bude snad vše v pořádku,“ sdělil redakci Novák.
K tomu podotkl, že situace s ukradeným profilem pro něj byla o to komplikovanější, že se momentálně nachází na dovolené v Arménii. „Příspěvek ,žil’ o pár hodin déle, než jsem byl schopen to řešit. Se společností Meta ještě řeším, zda jde vůbec možné zjistit pachatele. Pokud to bude technicky možné, obrátím se následně na policii,“ popsal další případné kroky poslanec.
Zveřejněné falešné parte Novák považuje „hodně za hranou“.
„Chápu, že politici mají snést více než občan, nicméně tohle je za hranou a ublížilo to více mým blízkým než mě,“ dodal poslanec.
Novák na začátku srpna oslavil padesáté narozeniny. Jako politik je na sociálních sítích velmi aktivní. V minulosti ale čelil i kritice, jelikož před dvěma lety v květnu vyrazil do Číny, kde se setkal s vedením firmy Huawei.
Poslanec při zdůvodňování své cesty zmínil mimo jiné to, že chtěl do Česka přivézt pandu velkou. Na jeho slova následně reagoval předseda hnutí ANO a současný premiér Andrej Babiš, který Nováka kvůli jeho cestě do Číny označil za „blba“.
„To si děláte srandu, ne? Tak potom je to dvojnásobný blb. Panebože, to snad nemyslí vážně, to je materiál,“ prohlásil v roce 2024 Babiš pro Radiožurnál.