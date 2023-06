Lidovky.cz: Jak chcete „zamávat“ s vysokými cenami potravin?

Začnu čísly. Od ledna do května tohoto roku kleslo meziroční zdražení potravin z 25 na 14,5 procenta. Současně se zdá, že bude velmi dobrá úroda, možná nejlepší za řadu let. Do toho nám klesá inflace, na což zdaleka nemají vliv jenom potraviny, primárně je za tím pokles cen energií. Potraviny se na celkové inflaci podílely v lednu skoro 4,5 procenta a teď už jsme hluboko pod úrovní 3 procent.

Lidovky.cz: Jste tedy spokojen?