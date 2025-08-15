To bych si nedovolil, odmítl Výborný falešnou výzvu kroužkovat lidovce

„V rámci koaliční domluvy bych si nic takového nikdy nedovolil. Demokratická volba voličů je kroužkovat kohokoli v rámci koalice. Mým cílem je jediné: získat co nejvíce hlasů pro koalici Spolu,“ uvedl Výborný na síti X.
Ozvat se proti šíření falešné zprávy je podle něj třeba, protože někteří voliči by jí mohli uvěřit. Uvedl také, že v dopise, který nenapsal, jsou pravopisné chyby a výrazy, které by nikdy nepoužil.
Strany Spolu jdou v koalici do sněmovních voleb podruhé. Výborný, Fiala a Pekarová podepsali koaliční smlouvu v druhé polovině března. Mezi programové pilíře koalice patří podle premiéra na prvním místě bezpečný stát jako základna pro rozvíjení dalších oblastí.
Dál koalice voličům chce slíbit dostupné bydlení a podporu výstavby, hospodářský růst a ekonomickou prosperitu, moderní školství, fungující a efektivní stát, rozvoj venkova a trvale udržitelného zemědělství a informačně propojené zdravotnictví.
Horkou fází kampaně plánuje koalice zahájit ve středu. Sedm týdnů před hlasováním ztrácí koalice ve volebních průzkumech ve prospěch opozičního hnutí ANO.