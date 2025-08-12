Balaštíková, která kandiduje za ANO jako trojka ve Zlínském kraji, podle nahrávek pořízených jejím bývalým manželem mluvila o „zakleknutí“ na jeho firmu prostřednictvím hygienických kontrol. Ty ve společnosti skutečně probíhají už třetím rokem. Kauzu otevřel web Seznam Zprávy.
„Osobní záležitosti a okolnosti rozvodu komentovat nebudu. Pokud ale existuje podezření, že paní Balaštíková zneužila svou funkci, musí to okamžitě vysvětlit. To je pro mě nepřijatelné,“ reagoval Andrej Babiš pro iDNES.cz.
Vyjádření Margity Balaštíkové redakce shání.
Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík pořídil podle webu v roce 2023 během rozvodu sérii skrytých nahrávek. Na nich politička podle jeho tvrzení mluvila o tom, že se postará, aby jeho firma ChemProgres čelila sérii kontrol a pokut.
„Ať jim napálí pokuty“
V tajně nahraných rozhovorech Balaštíková zmiňuje kontakty na ředitelku krajské hygienické stanice ve Zlíně Evu Sedláčkovou, jíž prý v minulosti pomohla udržet se ve funkci.
„Jo a mimo jiné jsem jí řekla, že nad tou firmou už nedržím ochrannou ruku, ať prostě, ať je zkontrolují a všecko, co tam jsou za nedostatky, ať jim napálí pokuty, až se z toho po.....,“ zaznívá na jedné z nahrávek. Jinde hovoří o tom, že firmu „pošle do kytek“.
I přes tyto důkazy ale poslankyně ANO jakékoli ovlivňování kontrol popírá. „Já jsem nic neudělala. Já se na rozdíl od jiných můžu ráno probudit a podívat se do zrcadla. A ani se ze sebe nemusím poblít,“ uvedla. Tvrdí také, že nahrávky, na nichž má mluvit o napojení na hygienu, neexistují.
Série kontrol
Redakce iDNES.cz se obrátila s žádostí o komentář na ministerstvo zdravotnictví, pod jehož hygienické stanice spadají. Odpověď zatím neobdržela.
První prověrky hygieny začaly krátce po rozvodu Balaštíkových v roce 2023 a pokračují dodnes. Kromě hygieny se do kontrol zapojily i další instituce – naposledy letos v červenci hasiči. V některých případech kontroly závady nenašly, jindy uložily pokutu, kterou firma napadla.
Policie se případem zabývá od letošního dubna. „Případ prověřujeme, v tuto chvíli k němu není možné podávat jakékoli informace,“ uvedla mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.
Poslankyně Margita Balaštíková je od roku 2013 poslankyní hnutí ANO za Zlínský kraj. V listopadu 2021 se do Sněmovny vrátila, mandát získala po hejtmanovi Radimu Holišovi, který se ho vzdal.
22. srpna 2024