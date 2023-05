Jurečka se sešel s Pavlem, u hlavy státu představuje navrhované změny důchodů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Vláda Petra Fialy plánuje představit změny v systému penzí tento měsíc. Už dříve na veřejnost prosákly například plány na zvýšení odchodu věku do důchodu a to na 68 let ze současných 65 let.

„Stojíme před výzvou, kterou je udržitelnost důchodového systému. Kdybychom nic neudělali, tak by důchodový systém musel být dofinancován částkou, která by převýšila 300 miliard korun. Museli bychom proto například omezit jiné výdaje. Jsme v situaci, kdy musíme udělat krok, abychom i budoucím generacím zajistili důstojný důchod,“ uvedl Jurečka v dubnu.

Ministr práce Jurečka také před časem představil plány na změny u předčasné penze. Bylo by možné o ni požádat nově pouze tři roky před řádným důchodovým věkem místo současných pěti, nově by také bylo potřeba pro ni mít 40 let placené sociální pojištění, ve srovnání s odchodem do řádné penze, pro kterou nyní platí potřebná doba pojištění v délce 35 let.

Jurečka také navrhnul změnu v systému mimořádných valorizací, která by nově byla ve formě dávky a ne trvalého nárůstu důchodů, jako je tomu dosud.