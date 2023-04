Příspěvek za ubytování Ukrajinců bude pouze pro registrované, oznámil Jurečka

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Po 1. červenci tohoto roku se budou měnit podmínky pro bydlení. Nyní je podle Jurečky přechodné období pro lidi, kteří poskytli svou nemovitost, i uprchlíky z Ukrajiny. „Po tomto dni bude možné poskytovat finanční podporu pouze v těch případech, kdy byt bude registrován v evidenci bytů. Tento systém se dneškem spouští,“ uvedl ministr.

Majitel, který poskytuje byt, musí mít dostatek informací k tomu, aby věděl, jak vysokou podporu uprchlík dostane. To mu zajistí, aby mohl dále pracovat s výší nájmu.

Solidární domácnost, tedy sdílená domácnost, by pak měla skončit 30. června. S prodlužováním se podle něj nepočítá. „Budeme sledovat, kolik osob se hlásí do registru bytů, a podle toho vyhodnotíme finální strategii,“ informoval Jurečka. Pokud podle něj bude třeba solidární domácnosti prodloužit, může k tomu vláda přistoupit.

„Je podstatné, aby osoba, která má statut dočasné ochrany, mohla čerpat podporu tehdy, kdy byt bude v registru. Děláme to proto, abychom věděli, kde přesně lidé bydlí a aby podpora byla co nejvíc adresná a konkrétní,“ vysvětlil.

V současné době je domácnostem proplácen solidární příspěvek za to, že ubytovávají uprchlíky. Pokud s nimi žijí v jedné domácnosti, mají nárok za jednoho člověka na 3 tisíce korun. Pokud však uprchlík užívá byt sám, má poskytovatel bytu nárok na 5 tisíc korun za měsíc.

V novele zákona pracovně nazývaného Lex Ukrajina 5 podle Jurečky vytváří také jasnou motivaci pro lidi, aby byli aktivní na trhu práce. „Dochází k tomu, že po 150 dnech se sníží humanitární dávka,“ řekl.

Ochrana pro zranitelné zůstává

Zůstávají jasně definované zranitelné skupiny, pro které ochrana zůstává větší –⁠ děti do 18 let, studenti, pečující do dítě o 6 let věku, těhotné ženy, lidé starší 65 let a osoby se zdravotním postižením a ti, kteří o ně pečují. Tyto zranitelné skupiny budou nadále mít zajištěnou podporu a bezplatné ubytování. Pro ostatní pak začínají platit přísnější pravidla.

Jurečka doplnil, že celkový počet lidí, kteří začali od loňska pracovat, překročil dvě stě tisíc osob. „Snažíme se dělat kroky, abychom využili lidi, o kterých víme, že by mohli být využitelní v rámci pracovního trhu,“ doplnil s tím, že stále zůstává problém jazykové bariéry.