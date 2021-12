Jurečka chce zvýšit platy ve veřejné sféře podle návrhu bývalé vlády, Stanjura to již dříve odmítl

Marian Jurečka nastoupil do funkce ministra práce a sociálních věcí. (17. prosince 2021) foto: Jakub Stadler, MAFRA

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka by dal přednost takovému nárůstu platů ve veřejné sféře, jaký navrhla ještě bývalá koaliční vláda ANO a ČSSD. Jurečka to řekl v úterý novinářům. Babišův kabinet počátkem listopadu rozhodl, že pracovníci státu a veřejných služeb dostanou od ledna přidáno 1 400 korun měsíčně. Ministr financí Zbyněk Stanjura ale už dříve vyjádřil svůj nesouhlas, podle něj by navýšení nemělo být plošné.