Revize dávek má lidi motivovat k práci, řekl Jurečka. Žádat mohou nově i na poště

„Naším cílem je, abychom měli dostupnou pomoc pro ty, kteří ji potřebují,“ řekl novinářům Jurečka. Nový systém by měl být pro lidi motivační.

„Je důležité, že se v této revizi soustředíme na pomoc těm, kteří si sami pomoct nemohou. Je tady lepší definice zranitelných skupin,“ pokračoval. Mezi ně patří lidé s postižením, rodiče s malými dětmi nebo senioři.

„Naším cílem nebylo přinést revize, která přinese úspory do státního rozpočtu. Naší motivací bylo zpřehlednit systém dávek. Pokud lidé změní své chování a budou pracovat legálně, tak je to něco, co je chtěné,“ uvedl Jurečka s tím, že přestože někteří lidé budou stát státní kasu peníze, hlavním cílem je namotivovat je k legální práci a udržení pracovních návyků.

Změny by se měly zaměřit také například na děti, které vyrůstají v rodinách, kde jsou rodiče dlouhodobě nezaměstnaní.

O dávku mohou lidé žádat online prostřednictvím portálu Jenda, nebo navštívit úřad práce, kde jim příslušní zaměstnanci pomohou. Novinkou je také, že si lidé mohou podat žádosti na pobočkách České pošty. Další novinkou by měl být bonus pro rodiče, kteří pracují.

Jurečka také upozornil na mýty, které se k žádání o dávky pojí, a to především to, že je prolamováno bankovní tajemství. „Bankovní tajemství není prolamováno. Děláme kroky, které schválí klient, nesledujeme transakce. Všechno probíhá se souhlasem klienta,“ zdůraznil.

Žadatelé budou nově muset projít majetkovým testem. Ten doteď platil jen pro lidi, kteří žádají o dávky v hmotné nouzi. Návrh zákona budou v prvním čtení projednávat poslanci v následujícím týdnu. Pokud bude mít revize podporu, tak by změny mohly začít platit od 1. července 2025.

Podpora rodin i nezaměstnaných

Nová dávka se má skládat ze čtyř částí – z peněz na živobytí, bydlení, děti a z bonusu za práci či její hledání. Výše by se měla odstupňovat podle příjmu a pracovní aktivity. Odstranit se mají body zlomu, kdy člověk při překročení výdělku o korunu pomoc od státu ztrácí. Podpora by se měla lišit pro domácnosti s příjmem do 1,43násobku životního minima a nad něj. Domácnost by mohla mít dvě nemovitosti, dvě auta či úspory nejvýš 200 000 až 400 000 korun podle počtu svých členů.

Část na živobytí by připadla jen domácnostem s příjmem pod 1,43násobek životního minima jejich členů. U zranitelných osob, tedy dětí, lidí nad 68 let, penzistů či invalidů, by měla dosahovat životního minima. U ostatních dospělých by se pohybovala od existenčního do životního minima podle snahy o zlepšení vlastní situace.

Podpora na bydlení by měla být dál pro lidi, kteří vydávají za byt či ubytování přes 30 procent příjmu. Částka by vycházela z normativních nákladů a energetického paušálu, které by se stanovily na každý rok. Roli by hrála při výpočtu i výše výdělku.

Na peníze na dítě by dosáhly rodiny s příjmem pod čtyřnásobek minima místo dosavadního 3,4násobku u přídavků na děti. Podmínkou by byla práce či její hledání a školní docházka dětí. Domácnosti s příjmem do 1,43násobku minima by dostávaly na potomka 500 korun, nad tuto hranici do trojnásobku minima pak 1 000 korun. Vyšší částka má podle ministerstva motivovat lidi k práci a k výdělku. U příjmu mezi trojnásobkem a čtyřnásobkem minima by podpora zas postupně klesala.

Celkovou dávku by navýšil pracovní bonus. Domácnostem s příjmem do 1,6násobku minima by stát přidal navíc částku, která by odpovídala dvěma pětinám výdělků členů rodiny. Při vyšším příjmu by se pak bonus snižoval.

Podle propočtů ministerstva se dopady na rozpočet pohybují od snížení nynějších výdajů o 2,46 miliardy korun do jejich zvýšení o 7,37 miliardy korun. U nejvyšších možných odhadů se částky pohybují od úspory 8,69 miliardy korun až do vyplacení 26,06 miliardy navíc. Digitalizace a aplikace by měly stát asi 130 milionů korun. Ministr práce Jurečka už dřív řekl, že cílem změn není ušetřit. Uváděl, že víc lidí by mohlo díky revizi a pracovnímu bonusu začít pracovat, stát by získal peníze z odvodů a daní.