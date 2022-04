„Lepší kravské ho*no než plyn od Putina.“ Jurečka si nebral servítky, věří v české i unijní řešení

„Lepší kravské ho..., než plyn od Putina, který vraždí děti, ženy, nevinné, který rozpoutal válku na Ukrajině,“ napsal Jurečka na Twitteru. Cestu vidí ve využití alternativních dodavatelů, tepelných úspor v budovách nebo obnovitelných zdrojů.

„Když sečtu potenciál biometanu vyráběného v ČR, renovace budov a obnovitelných zdrojů, pak máme náhradu zhruba za polovinu celkové spotřeby plynu. Většinu z něj zatím dovážíme z Ruska. To musí skončit,“ napsal také Jurečka.

Podle ministra Jurečky má Česká republika výhodu v tom, že je členským státem Evropské unie. Všechny státy tak mají vzájemnou dohodu, že své zásoby využíjí pro zajištění kritické infrastruktury u sousedních zemí, pokud by plyn došel.

„Jsme v tom společně a spolu to zvládneme!“ Napsal Jurečka na závěr svých nejčerstvějších příspěvků na Twitteru.

Ruská společnost Gazprom středeční krok zdůvodnila tím, že plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Podle polské i bulharské strany Gazprom porušil uzavřené smlouvy.

Fiala poté řekl, že pokud by Rusko zastavilo České republice dodávky plynu, po určitou dobu by naše země zvládala situaci, pak by nám ale musela pomoci Evropské unie. „Jsme schopni kombinací zásob a jiných dodavatelů si s tím určitě po nějakou dobu poradit. Dlouhodobě ale musíme hledat jiná řešení,“ řekl premiér.

Zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška vzniklou situaci vyhodnotil jako ruský nátlak. Moskva podle něj postupně vypne dodávky plynu celé Evropě.