Nouzový stav nelze vyloučit, naznačil Jurečka. Špidla takové řešení označil za rozumné

„Situace v následujících dnech bude taková, že nouzový stav bude rozumným řešením,“ uvedl Špidla. Vyloučit toto razantní opatření nelze ani podle Jurečky, rád by se mu však vyhnul. Spíše by volil cestu pozitivní motivace v podobě finanční odměny či „sick days“ za podstoupení očkování.

Jurečka má i výhrady k takzvanému rakouskému modelu, který by podle něj mohl z právního hlediska mít krátkou životnost.

Vladimír Špidla

„Máme tu lidi, kteří to berou osobně až radikálně, a když se rozhodnou, že kvůli tomu odejdou ze zdravotnických zařízeních, tak bude problém to fungování zabezpečit,“ zmínil. Neočkovaní si podle něj musí hlavně uvědomit, že ohrožují sebe i své okolí. Podle Špidly Rakousko koná „tvrdě“, ale pochopitelně.

Bývalý předseda vlády Špidla by však razantnější opatření ocenil. „Nejlepší země – Portugalsko, Itálie, Španělsko a Francie – mají vysokou míru proočkovanosti. Proto pro skupiny, které jsou zvlášť exponované, by mělo být očkování povinné,“ uvedl. Šlo by přitom hlavně o zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, případně o lidi starší 65 let.



Častější a po určitou dobu povinné by mělo podle Špidly být také testování žáků. Je podle něj zřejmé, že školy jsou jedním z významných míst, kde je možné covidovou situaci podchytit.

Testování zastává i Jurečka. „Školy a regiony by do toho měly být zařazeny podle toho, v jakém jsou stavu. Ne paušálně,“ řekl.

Upozadili jsme svá ega, řekl Jurečka

Politici v pořadu na na CNN Prima News hovořili také o sestavování nové vlády. Ta by mohla být podle Jurečky funkční do Vánoc.

Expremiér Špidla si myslí, že fungování budoucí pětikoalice bude otázkou „ega“ – jak budou silnější strany respektovat strany menší.

„Koaliční vláda nemůže fungovat, když neberou v úvahu toho slabšího. A Piráti jsou velmi slabí. Ostatní vládní strany budou v pokušení nebrat je vážně,“ řekl.

Podle Jurečky si koalice tuto zodpovědnost uvědomuje. „Jasně jsme dopředu říkali, že jsme upozadili své priority a ega, abychom se dohodli,“ vysvětlil s tím, že mezi lídry pěti stran panují velmi dobré mezilidské vztahy.

Šéf KDU-ČSL odmítl, že by pětikoalice nemyslela na sociálně slabší. Vláda podle něj bude chtít valorizovat příspěvek na péči, některé typy sociálních dávek a počítá i se zvyšováním minimální mzdy.



Koalice zároveň nemá připravený „plán B“ pro případ, že by se Piráti rozhodli do vlády nejít. „Když to nastane, budeme to řešit,“ dodal.

Jurečka v neděli nechtěl prozradit, zda právě on bude novým ministrem práce a sociálních věcí.

„My máme v KDU-ČSL spoustu lidí, kteří by byli vhodnými kandidáty na post ministra práce a sociálních věcí. Nechte se překvapit,“ řekl. Lidovci však podle jeho názoru převezmou ministerstvo po ČSSD ve složité situaci, kdy problémem je mimo jiné i stav IT systémů. Hrozí podle něj i to, že stát bude mít kvůli počítačovým systémům problém zabezpečit výplaty některých dávek.