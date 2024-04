Jurečka chystá kratší výpovědní lhůtu: dva měsíce přesně. V určitých případech to může být ještě méně

„Pravděpodobnou alternativou by bylo, že v momentě, kdy je doručena výpověď zaměstnavateli či zaměstnanci, běží dvouměsíční výpovědní doba, nikoliv od prvního dne následujícího měsíce, jak je tomu nyní,“ přiblížil serveru Lidovky.cz odborník na pracovní právo Petr Hůrka, který se účastnil jednání pracovní skupiny o obsahu novely.

Výpovědní doba by se mohla zkrátit dokonce jen na jeden měsíc. A to v případě, že by se zaměstnanec choval na pracovišti nevhodně nebo i přes upozornění nadřízených neplnil povinnosti.