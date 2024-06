Po žhářském útoku ze msty přišla rodina o dům. O pomoc pro kolegyni žádá i Jurečka

„Dům je nyní zcela neobyvatelný. Majetek byl pojištěn, ale i tak nebudou pokryty všechny ztráty. Vzpomínky v podobě společných fotografií i jiných osobních věcí už jim bohužel nikdo nevrátí. Moc prosím, pokud můžete, přispějte na obnovu jejich domova,“ píše Jurečka na síti X.

Marian Jurečka @MJureka Zkouším sílu X. Chtěl bych poprosit o vaši štědrost pro jednu z našich kolegyň. Přišla o střechu nad hlavou útokem žháře, který v noci zapálil rodinná auta. Od nich se požár rozšířil i na dům. Její manžel se naštěstí vzbudil a dostal z domu postupně ji s dětmi i jejich mazlíčky🧵 oblíbit odpovědět

Ministrův příspěvek na sociální síti vyvolal bouřlivé reakce. Řada lidí napsala, že ráda alespoň něco málo přispěje. Jiní se naopak domnívají, že by jim Jurečka jako ministr a člen vlády dokázal a měl pomoci sám. „Máme příliš vysoký daně, Mariane. Kolegyni jistě zvládneš pomoct sám ze zemědělských dotací svý manželky,“ ohrazuje se jeden z nich. „Udělejte sbírku ve vládě a kolegyně má na nový dům hned,“ tvrdí další. „Lidi, co to s vámi je. Proč tak zlostné reakce. Když nechcete přispět, alespoň mlčte,“ píší jiní.

Jurečka dále uvedl, že vzhledem k tomu, že byl útok zřejmě motivovaný mstou na sociální pracovnici, uspořádá ministerstvo kulatý stůl, který se bude zabývat možným posílením bezpečnosti pracovníků. Dodal, že chápe, že některá rozhodnutí mohou vyvolávat frustraci, nelze je však podle něj řešit takto. „Tento hnusný čin, který mohl stát životy celou rodinu, důrazně odsuzuji a věřím, že viník trestu neunikne,“ uvedl.

Za rozhodnutí OSPODu jí vyhrožoval pomstou

S havířovskou dvojicí byly podle zjištění iDNES.cz problémy dlouhodobě a o odebrání jejich potomků rozhodl soud. Už tehdy muž sociální pracovnici z karvinského OSPODu, tedy orgánu sociálně-právní ochrany dětí, podle úřednice vyhrožoval pomstou.

Nějaký čas se nic nedělo. Ale jen do pondělí 27. května, kdy okolo druhé hodiny v noci nejprve začaly hořet automobily sociální pracovnice a jejího manžela u domu v Petrovicích u Karviné, plameny pak přeskočily na přístřešek a následně na střechu rodinného domu.

„Dvě jednotky hasičů okamžitě vyrazily na místo události. Pro boj s požárem nasadili celkem tři vodní proudy. Těžce přístupný terén neumožňoval ustavit v místě zásahu výškovou techniku, proto museli hasiči k hašení střechy použít nastavovací žebříky,“ uvedla tehdy krajská mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Doplnila, že se plameny podařilo zastavit asi za hodinu, přičemž zhruba stejnou dobu trvala úplná likvidace požáru. Z domu však zůstalo jen torzo, předběžná škoda činí pět milionů korun.

Na místo museli povolat i hasičského interventa kvůli takzvané postraumatické péči rodině, pro kterou to byl obrovský šok. Zachránili se, hasiči z domu vytáhli i morčata dětí, ale přišli v podstatě o všechno.

„Popadli jsem dceru i syna a běželi jsme rychle dolů od domu, bylo to hrozné,“ popsali manželé Gajdziokovi. „Domníváme se, že se mohlo jednat o naplnění nějaké výhrůžky, které vlastně souvisí s výkonem mého zaměstnání,“ dodala žena.

Vyšetřovatelé rychle zjistili, že požár byl založen, a na druhý den policejní zásahovka zadržela muže, který ženě vyhrožoval. Jak uvedla státní zástupkyně, podezřelý už byl obviněn a skončil ve vazbě.