Věřím, že česká justice nebude mafií, řekl Zeman na pohřbu Benešové

„Marie Benešová dosáhla v justici nejvyšších vrcholů. Byla nejvyšší státní zástupkyní, byla dvojnásobnou ministryní spravedlnosti ve vládě Jiřího Rusnoka i Andreje Babiše. Známe ovšem lidi, kteří rovněž dosáhnou vysokých pozic a přitom po sobě nezanechají žádnou paměťovou stopu,“ řekl ve smuteční řeči Zeman.

Bývalá hlava státu dodala, že na Benešovou vzpomíná jako na bojovníka proti zneužívání justice. „Vzpomínám si na její slavnou větu o justiční mafii. Větu, která mimo jiné byla adresována i tehdejšímu ministru spravedlnosti Pavlu Němcovi,“ uvedl Zeman.

„Milá Maruško, měl jsem tě rád. Vážil jsem si tě a bylo mi ctí s tebou dlouhá léta spolupracovat. Věřím, že tvůj odkaz nikdy nezůstane zapomenut. Věřím, že slovo justice u nás bude splývat se slovem spravedlnost a věřím, že česká justice nebude mafií,“ uzavřel Zeman svou řeč.

Obřadní síň je plná lidí. Na pohřbu je z rodiny syn Jaroslav, který je také advokátem. Vedle něho usedl bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek, který v minulosti zastával post místopředsedy sociální demokracie. Také on přednesl smuteční řeč. Manžel Benešové se posledního rozloučení nezúčastnil kvůli špatnému zdravotnímu stavu.

„Milá Marie, byl to šok, když minulé pondělí večer přišla ta smutná a tragická zpráva o tom, že už nejsi s námi,“ uvedl svou smuteční řeč Hašek.

„Měl jsem možnost ji poznat před dvaceti letech a od té doby jsme byli nejdříve kolegové a přátelé podle stanov sociální demokracie, aby se z nás postupně stali opravdoví přátelé,“ řekl Hašek. Benešová podle něj měla odvahu za bývalého režimu i po roce 1989. Byla jednou z těch, která chtěla bojovat za silnou tradiční sociální demokracii, řekl Hašek.

Smuteční hosté byli krátce před třetí hodinou odpoledne vpuštění do smuteční síně. Klaněli se a pokládali květiny k rakvi. Tu zdobí věnce se vzkazy od rodinných příslušníků nebo třeba vězeňské služby. Ve třetí řadě usedla bývalá hejtmanka Jana Vaňhová, dlouholetá kamarádka Benešové.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš při příchodu do strašnického krematoria nechtěl nic komentovat. Mezi smutečními hosty jsou také podnikatel Martin Nejedlý, někdejší europoslankyně Jana Bobošíková či bývalý vrchní státní zástupce Ivo Ištvan.

Na poslední rozloučení s bývalou ministryní dorazil nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, poslanec hnutí ANO Radek Vondráček a předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová.

„Byla veselá, vždycky měla dobrou náladu,“ řekl místopředseda ANO Karel Havlíček. Spolu s ním dorazila šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová, europoslankyně Klára Dostálová a poslanec Patrik Nacher.

S Benešovou se přišel rozloučit expremiér Jiří Rusnok, někdejší ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr či právník a bývalý předseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc. Dorazil také bývalý hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Poslanci kvůli pohřbu odložili debatu o platech

Aby měli poslanci možnost zúčastnit se pohřbu exministryně Benešové, naplánovala Sněmovna debatu o platech ústavních činitelů na pozdě odpoledne.

Bývalá poslankyně za ČSSD Jana Volfová uvedla, že bude na Benešovou vzpomínat jako na člověka, který vždy bojoval za pravdu a spravedlnost. „Často se nebála víc než chlapi kolem ní. To je poselství. Dokázala se postavit všemu, i Miloši Zemanovi řekla svůj názor a proto jsem jí měla ráda,“ řekla.

„Byla vynikající právník. Trestní právo uměla za ty roky naprosto dokonale a byla velmi přátelská, milá. Dovedla být i razantní. Řekla, co bylo potřeba,“ řekl advokát Petr Hála, v jehož advokátní kanceláři Benešová pracovala.

„Skvělá a čestná žena,“ vzpomínali politici

Na Benešovou po její smrti vzpomínala řada předních českých politiků. „Byla to skvělá a čestná žena a nejlepší ministryně spravedlnosti jakou jsem poznal,“ uvedl pro iDNES.cz minulý týden Zeman.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil Benešovou za skvělou právničku a čestnou ženu. „Bylo mi ctí, že dělala ministryni spravedlnosti v naší vládě,“ dodal.

Advokátka a někdejší prokurátorka Benešová se koncem 90. let dostala do čela Nejvyššího státního zastupitelství. Později vstoupila do sociální demokracie, kromě funkce místopředsedkyně strany se ujala také postu stínové ministryně spravedlnosti.

Ministryní se stala v dubnu 2019 ve vládě Andreje Babiše, to už jako nestranička za hnutí ANO. Její nástup do funkce vyvolal vlnu demonstrací pořádaných spolkem Milion chvilek. Na dvou hlavních demonstracích na Letenské pláni se tehdy pokaždé sešlo přes čtvrt milionu lidí.

Po odchodu z funkce v roce 2021 Benešová uvedla, že demonstrace podle ní nespravedlivě poškodily její profesní pověst.