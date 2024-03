Zemřela recidivistka Máňa, známá díky filmu. Ve vězení strávila přes 30 let

Ve věku 56 let zemřela v Českých Budějovicích patrně nejznámější česká recidivistka Marie Lávičková přezdívaná Máňa. Od svých sedmnácti let žila střídavě na ulici a ve vězení, kam se záměrně dostávala. Slavná byla také jako postava časosběrného dokumentu Olgy Sommerové. Za mřížemi prožila více než třicet let.