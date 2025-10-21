Pekarová na začátku roku překvapila veřejnost oznámením, že už nebude kandidovat do Poslanecké sněmovny. Důvod tehdy neuvedla, mluvila jen o zdravotních potížích. Nyní šéfka TOP 09 v nové knize Nejsem z cukru ani ze železa poprvé detailně popsala, co ji k rozhodnutí odejít z politiky přimělo – vyčerpávající a nakonec marná snaha otěhotnět.
„Za těch deset let, co jsme se o to s manželem pokoušeli, jsem prošla všemi možnými typy léčby, které se nabízejí. V posledních letech mě to vyčerpalo natolik, že jsem pociťovala celou řadu dalších zdravotních problémů. Stála jsem na prahu únavového syndromu,“ popsala Pekarová Adamová v rozhovoru pro Blesk.
Lékaři jí doporučili, aby výrazně ubrala ze svých pracovních nároků. „Rozhodla jsem se, že už to nemůžu dál obětovat všemu ostatnímu. I kdyby se to nakonec podařilo, musela bych být dost silná na to dítě odnosit, porodit a starat se o něj. A moje tělo už mi dávalo stopku,“ vysvětlila.
Po letech pokusů a zklamání se rozhodla uzavřít kapitolu, která podle ní stála víc, než byla ochotná dát. „Deset let je dlouhá doba. Bylo to náročné, jsem vděčná, že jsme to s manželem zvládli, protože znám hodně párů, u nichž to znamenalo rozchod,“ řekla šéfka Sněmovny.
Dodává, že nechce živit planou naději. „Musím se smířit s tím, že v životě nemůžeme mít všechno. Ten příběh, že to pak přijde samo, když se člověk uvolní, jsem slyšela mnohokrát. Ale já bych v sobě pořád živila naději, a to mě vyčerpává.“
„Nechtěla jsem zdraví obětovat práci“
Pekarová Adamová přiznala, že dlouhodobý stres z práce ve vysoké politice se podepsal i na dalších potížích. K problémům s páteří a vyhřezlou ploténkou se přidaly bolesti svalů a celková únava. „Mnohdy jsem končila na kapačkách, abych byla schopná fungovat. Někdo by si možná dal týden pauzu a naskočil do toho znovu, ale já už nechtěla té práci obětovat zdraví,“ uvedla.
Podle ní lidé snáz pochopí vážnou diagnózu, než soubor menších, ale chronických problémů. „Mně se těžko popisuje, že to nebyla jedna velká diagnóza. Bylo toho prostě moc – stres, únava, fyzické potíže. To vše dohromady,“ dodala.
Předsedkyně TOP 09 v rozhovoru otevřeně mluvila i o psychické náročnosti neúspěšných pokusů o otěhotnění i necitlivých otázkách okolí.
„Je to běžná konverzační otázka – kdy už to bude? – ale lidé si neuvědomí, že mohou otevřít ránu. Mě se na to ptali i úplně cizí lidé. Dělali to v dobré víře, ale i tak to zraňovalo,“ přiznala. Zároveň dodala, že se na věc snaží dívat s pochopením. „Viděla jsem, že to lidé myslí dobře. Ale právě proto se já sama nikdy nikoho neptám, jestli se snaží o dítě.“
Útoky a politika bez empatie
Během své politické kariéry čelila i narážkám na osobní problémy ze strany politických oponentů. „Proti ženám v politice je útoků intenzivně víc. Na rozdíl od mužů se útočí i na vzhled nebo na rodinné otázky,“ uvedla.
Ačkoli z politiky odchází, nevylučuje, že se v budoucnu může vrátit. „Nikdy jsem neřekla, že s politikou končím navždy. Ale zároveň to není tak, že bych si už při odchodu plánovala návrat,“ řekla.
Do té doby se chce věnovat konzultacím a vzdělávání dospělých. „Vždy chci dělat něco, co má smysl větší než jen placení složenek,“ dodala Pekarová Adamová.