Markéta Pekarová Adamová povede TOP 09 další dva roky, ve volbě získala 163 hlasů

TOP 09 bude mít v příští vládě ministra zdravotnictví, kterým se stane Vlastimil Válek, a ministryni pro vědu a výzkum, kterou bude Helena Langšádlová. Pekarová Adamová se stala předsedkyní sněmovny. Šéfka strany v kandidátském projevu řekla, že budoucí vláda bude muset řešit krizi ve zdravotnictví, energetice, klimatu i krizi důvěry lidí ve stát.

Vyzvala k soudržnosti. Uvedla, že by české předsednictví v EU, kterého se země ujme 1. července 2022, mělo zdůraznit havlovskou diplomacii a podporu běloruské opozici. TOP 09 by měla i v komunálních volbách a volbách do části Senátu v příštím roce navázat na spolupráci v koalici Spolu.