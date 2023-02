Scholz jel do Číny a tchajwanskou továrnu má, vyčetl Fiala Pekarové

„Zmrazí to naše vzájemné vztahy s Čínou. Koneckonců za několik let bude nejsilnější ekonomikou světa,“ kritizoval Radim Fiala z SPD plánovanou cestu na Tchaj-wan. Tu organizuje předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která s sebou hodlá vzít kromě několika senátorů i čtyři až pět desítek zástupců českých firem.

Pekarová Adamová souhlasí, že se Čína dere do ekonomického popředí, připomíná ale, že kromě ekonomiky a svých výrobků se snaží vyvážet i své hodnoty. „Čína chce být největší velmocí, ale je to také komunistický totalitní režim,“ opáčila mu.

Opozičnímu politikovi vadí, že s postupným ochlazením vztahů dojde i k uzavírání čínských firem v Česku, což nebude mít za následek pouze zvýšení nezaměstnanosti, problém podle něj bude i v přerušení dodávek drobných či větších komponent a zboží.

Na tyto argumenty ale předsedkyně TOP 09 neslyšela a snažila se mu argumentovat čísly. „Tchaj-wan u nás poskytuje asi 25 tisíc pracovních míst, zatímco Čína pouze čtyři tisíce,“ vyzdvihla.

„Praktikuje Scholz jinou politiku?“

Fialovi se rovněž nelíbí, že zatímco zástupci Sněmovny či Senátu létají na Tchaj-wan a snaží se ho podporovat, výrobní firma na čipy u nás nakonec nebude. „Jak je možné, že Scholz jel do Číny a mají továrnu na čipy v Drážďanech, a ne u nás?“ snažil se získat odpověď od Pekarové Adamové.

Doptával se, jestli Scholz praktikuje jinou politiku, na danou otázku ale jasnou odpověď nezískal. „To já nevím, ať si pan Scholz dělá, co uzná za vhodné. A my si taky budeme, doufám, dělat, co uznáme za vhodné,“ odbyla ho. Zdůraznila, že se politika nicméně nedělá tak, že lze vše vyřešit jednou návštěvou. „Musíte na vztazích pracovat dlouhodobě,“ řekla.

Uvedla, že pozvánku poslala i zástupcům kanceláře nově zvoleného prezidenta Petra Pavla, prozatím ale neobdržela odpověď. V souvislosti se zmínkou o Pavlovi se generála ve výslužbě zastala za jeho zvýšenou iniciativu. Zatímco Fialovi jeho aktivita ještě před inaugurací vadí, Pekarová Adamová je za ni ráda.

Myslí si, že jsme si zvykli na nečinnost dosluhující hlavy státu Miloše Zemana, zatímco Pavel chce pracovat od samého začátku. „Místo aby si po inauguraci vzal dobu na rozkoukání, chce se do toho rovnou vrhnout,“ pochválila ho.