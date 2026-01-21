„Vyznamenání pro mě není jen velkou osobní ctí. Přijímám ho jako symbol přátelství mezi Tchaj-wanem a Českou republikou a jako závazek pokračovat v budování mostů mezi našimi zeměmi, kulturami a lidmi,“ uvedla podle e15 při převzetí ocenění bývalá šéfka TOP 09, která po odchodu z politiky pracuje pro poradenskou společnost KPMG.
Podle webu se zaměřuje na rozvoj zahraničního byznysu firmy, zejména s asijskými firmami zaměřenými na vývoj umělé inteligence, a věnuje se také klientům KPMG z obranného průmyslu a strojírenství.
Server současně zmínil vyjádření tchajwanského prezidenta, že se v posledních letech prohlubuje spolupráce obou zemí v oblasti obchodu, investic a technologií a byla podepsána četná memoranda o porozumění, která přináší konkrétní výsledky. Stále více tchajwanských firem podle prezidenta investuje v ČR a rozšiřuje se i spolupráce v letectví a průmyslu.
Za přínos pro tchajwansko-české vztahy ocenili před šesti lety představitelé Tchaj-wanu i někdejšího předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS). Vysoké státní vyznamenání Řád příznivých oblaků místo něj při cestě na Tchaj-wan ale převzal jeho nástupce ve funkci Miloš Vystrčil (ODS), protože Kubera v lednu 2020 nečekaně zemřel na infarkt.
Jeho blízcí spojují úmrtí s tlakem, kterému čelil kvůli plánované misi na Tchaj-wan, zejména ze strany Číny a Hradu. Vdova Věra Kuberová kvůli tomu odmítla převzít Řád bílého lva, kterým chtěl Kuberu vyznamenat bývalý prezident Miloš Zeman.
Peking považuje ostrovní zemi za svou odštěpeneckou provincii. Tchaj-wan i přes čínské výhrůžky funguje od roku 1949 de facto nezávisle. Čínský režim nelibě nese, když zahraniční politici včetně českých jednají s tchajwanskými představiteli, protože podle něj tak budí zdání, že uznávají samostatnost ostrova. Opakovaně je kvůli tomu kritizuje.
27. března 2023