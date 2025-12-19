Jsem konečně rozvedená, oznámila Šichtařová. Pikoru dříve obvinila ze šikany

Autor:
  14:27
Poslanci Markéta Šichtařová (za SPD) a Vladimír Pikora (Motoristé) se rozvedli. Šichtařová o tom v pátek informovala na svém Facebooku, kde naznačila i nový vztah. Bývalí manželé se do povědomí veřejnosti dostali poté, co Šichtařová bývalého partnera osočila ze šikany.
Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová

Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová | foto: koláž iDNES.czMAFRA

Vladimír Pikora (14. srpna 2025).
Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová.
Ekonom Vladimír Pikora na sněmu Motoristů sobě v Olomouci (19. července 2025)
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
10 fotografií

„Ode dneška po 4,5 letech snahy konečně rozvedená. Ne na dlouho,“ napsala Šichtařová na sociální sítě a přidala k tomu fotku s mužem, který by mohl být její nový partner.

Exmanželé si před rokem a půl začali veřejně vyřizovat účty. Markéta Šichtařová v rozhovoru pro magazín Ona DNES popsala, že jí Pikora vyhrožoval včetně detailů jejich soužití.

Její bývalý partner se tehdy nařčení bránil, označil ho za zradu a uvedl, že se chystá bránit také právní cestou.

„Když jsem se dnes ráno dočetl, co vše jsem údajně své exmanželce udělal, byl jsem v šoku. Vůbec se mi nechce věc komentovat, protože jediný, kdo tím utrpí, je našich sedm dětí. Jsem milující otec a nechci jim ubližovat. Přesto se vyjádřit musím,“ napsal v tehdy Pikora na na sociální síti Facebook.

Markéta Šichtařová s rodinou

Šichtařová ho v minulosti obvinila z týrání jí samotné i jejich dětí. Všechno mělo dospět do bodu, kdy se musela i s dětmi uchýlit k útěku z domova. Popsala také problémy, které její bývalý partner měl mít kvůli obsedantně kompulzivní poruše.

„Jeho chování se postupně měnilo a v domácnosti přibývalo věcí, které byly údajně kontaminované – nejprve mikroby, v pozdější fázi radioaktivitou. Partner se jich nesměl dotýkat a totéž platilo i pro zbytek rodiny, já i děti jsme je museli obcházet velkým obloukem,“ uvedla tehdy ekonomka v rozhovoru.

Rozchod s manželem ve čtvrtek oznámila také bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS. S Francouzem Rémim byla 25 let. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě, a každý jdeme dál svou cestou,“ napsala Decroix na sociálních sítích.

Vstoupit do diskuse

Co přinese rok 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.