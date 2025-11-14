Čelil jsem výhrůžkám, říká Jančovič ke kauze Dozimetr. Úplatky pro Redla odmítá

,
  9:13aktualizováno  10:25
Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr před soudem v pátek vystupuje podnikatel Maroš Jančovič, jehož IT firma Uniprog Solutions dodávala své služby Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (DPP). Jančovič u soudu odmítl, že by někomu dal peníze v hotovosti. Také vypovídal, že mu Pavel Dovhomilj vyhrožoval a vytvářel na něj tlak. Jančovičovi hrozí 6,5 roku vězení a pokuta.
Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr měl vypovídat podnikatel Maroš Jančovič. Rozhodl se však prozatím nevypovídat. (2. října 2025). | foto:  Petr Topič, MAFRA

V roce 2018 se setkal s Pavlem Dovhomiljem, kterého mu představil Michal Redl. „Tehdy jsem to vyhodnotil pozitivně, protože jsem očekával, že u některých našich zákazníků budeme potřebovat více kapacit. Vyhodnotil jsem to tehdy pozitivně,“ uvedl Jančovič u soudu.

„Paradoxně v období 2019-2022 naše tržby u dopravního podniku klesaly. Důvod byl jednoduchý, byl totiž pozastavený rozvoj u dopravního podniku. Bylo nám také deklarováno, abychom vytvořili novou koncepci,“ uvedl Jančovič k tomu, jak firma přišla ke smlouvám s DPP.

Jančovič byl od roku 2017 předsedou společnosti Uniprog Solutions, jejíž činnosti byla v oblasti IT se zaměřením na dopravní oblast. „Dopravní podnik hlavního města Prahy byla našim významným klientem. Naše zkušenosti byly bohaté a starali jsme se asi o 120 informačních systémů,“ uvedl ke spolupráci s dopravním podnikem.

Ke spolupráci s Pavlem Dovhomiljem nakonec opravdu došlo. „Postupem času se začal Dovhomilja stále častěji zajímat o dopravní podnik,“ pokračoval.

Práce, kterou ale odváděla Dovhomiljova firma ale podle Jančoviče nebyla dostačující. U dopravního podniku si navíc Jančovič všiml, že Dovhomilj uváděl, že firma odvádí mnohonásobně větší objem práce, než původně vytvářela Jančovičova firma.

Na nedostatky v kvalitě práce pro klienty Dovhomilju také upozornil. „Když jsem ho s tím konfrontoval, tak jsem pociťoval tlak, že má dost známých a že se může něco stát,“ uvedl Jančovič u soudu.

„Začal tvrdit, že když nechci, abychom tam pracovali, tak budeme muset platit část z naší práce,“ řekl podle Jančoviče Dovhomilj. Také prý Dovhomilj Jančovičovi tvrdil, že může dojít i k tomu, že Jančovičovi dopravní podnik úplně vypoví smlouvu.

To později podle něj postupně přešlo až do výhrůžek. Na systémy bylo podle Jančoviče navázáno desítky pracovníků, kteří se o ně musí starat, proto podle něj nebylo lehké ze spolupráce odejít.

Jančovič i přiznal, že v minulosti špatně vyhodnotil situaci a vyplatil Dovhomiljovi fakturu na neexistující práce. Domníval se, že tím bude Dovhomilja spokojený a tlak na Jančoviče zmizí.

S těmito problémy se obrátil i na Redla, od kterého očekával, že bude sloužit jako „mediátor“ a pomůže mu situaci vyřešit. Společně také trávili spoustu volného času a pravidelně se vídali na společenských událostech. Následně tlak podle Jančoviče ustal.

„Musím odmítnout, že bych Pavlu Dovhomiljovi nebo Michalu Rédlovi odevzdal jakoukoli hotovost,“ dodal.

Připustil, že se v minulosti setkal s Matejem Augustýnem nebo Pavlem Kosem. Ostatní obžalované podle výpovědi neznal a nikdy se s nimi nesetkal.

Odmítl také, že by mu někdy Dovhomilj řekl, že má po Redlovi „hodit batoh s penězi“. To podle výpovědí předchozích svědků měla být k výzva k vyplacení hotovosti Michalu Redlovi.

U soudu Jančovič přiznal, že na něj Redl tehdy působil jako zajímavý člověk se spoustou kontaktů a vlivu. Uvedl také, že Redla navštívil v bytě v Revoluční a že se spolu nejčastěji bavili o cyklistice.

Podle obžaloby dal Redlovi 3 miliony korun

Podle obžaloby Jančovič ustoupil tlaku, který na něj vyvíjela Redlova skupina, tím, že Redla uplatil. Konkrétně se mělo jednat o tři miliony korun v hotovosti. Jančovič se údajně obával, že přijde o zakázku s dopravním podnikem. S tím jeho firma uzavřela smlouvu v roce 2019. Skupina kolem Michala Redla se ale rozhodla vyvinout na Jančoviče tlak, a to skrze Pavla Dovhomilju, taktéž podnikatele z oblasti IT služeb.

Dovhomilja podle státního zástupce Adama Borguly postavil Jančoviče před tři scénáře: DPP vypoví smlouvu s Jančovičovou firmou a nahradí ji právě firma Pavla Dovhomilji. Druhý scénář byl dle obžaloby takový, že Jančovičova firma sice o smlouvu s DPP nepřijde, ale firmě Pavla Dovhomilji „z toho něco nechá“. Poslední možností bylo po Michalu Redlovi „hodit batoh s penězi“. Jinými slovy uplatit Michala Redla a smlouvu mezi DPP a Uniprog Solutions zachovat.

Jančovič se měl podle obžaloby obávat prvního scénáře, protože ve skupině kolem Michala Redla působili i lidé přímo z DPP, například ekonomický ředitel Matej Augustín, kteří mohli být schopni smlouvu s Jančovičovou firmou vypovědět.

Podle obžaloby později Jančovič poslal Michalu Redlovi obálku s 2,5 milionu korun v hotovosti. Obnos si po 500 tisících rozdělili Dovhomilja, Redl, Pavel Kos, Petr Hlubuček a Augustín. Původně to měly být tři miliony, přičemž Jančovič podle obžaloby uvedl, že si nechal zbylou částku „nedopatřením u sebe“. Převzetí obnosu již první týden hlavního líčení ve své řeči přiznal Pavel Kos.

