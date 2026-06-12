Dvořák před začátkem soudu odmítl komentář pro média. „Jděte ode mě pryč. (...) Nechte mě bejt. S médii nekomunikuji, protože o mně nonstop lžete,“ řekl redaktorovi České televize.
Dvořáka policie v související kauze viní ze zprostředkování žádosti o úplatek, bývalý šéf DPP jakoukoli vinu odmítá. Policie jej obvinila loni v září. Média tehdy uvedla, že stíhání vychází z výpovědi Augustína, který v hlavní větvi kauzy Dozimetr spolupracoval s policií.
Augustín u soudu v listopadu vypověděl, že ho zlínský podnikatel Michal Redl, kterého vyšetřovatelé považují za hlavu zločinecké skupiny, za Dvořákem poslal, aby Borensteinovi tlumočil požadavek na úplatek pět milionů korun.
Dvořák v pátek před soudem jako svědek popsal, že ho o schůzku požádal Augustín, chtěl po něm předání vzkazu Borensteinovi. Poté, co mu Augustín řekl, co požaduje, Dvořák schůzku ukončil a odešel. Schůzku označil za neprofesionální a podivnou.
Někdejší ředitel DPP uvedl, že následně Borensteinovi řekl, co po něm Augustín chce, a doporučil mu, aby s ním nekomunikoval a peníze mu nedával. Developer letos v dubnu před soudem rovněž řekl, že mu Dvořák žádost o úplatek tlumočil, a zároveň uvedl, že mu někdejší ředitel radil peníze Augustínovi nedávat.
Soudce Dvořákovi předestřel jeho výpověď na policii, ve které hovořil jinak. Například uvedl, že s developerem nemluvil o konkrétní částce. Dvořák na to řekl, že byl čerstvě zproštěn viny v takzvané jízdenkové kauze a nechtěl být spojovaný s další kauzou.
Obžaloba v hlavní větvi kauzy rozsáhlé korupce v DPP viní skupinu lidí v čele s Redlem, že přes Augustína a další dosazené manažery ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Jedním z obžalovaných je i někdejší primátorův náměstek Petr Hlubuček (dříve STAN).
Obžalované státní zástupce viní z účasti na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také z nedovoleného nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.