Stále narážím na Klausův odkaz. Jsem zásadně pro euro, říká nový ministr pro evropské záležitosti Dvořák

Lidovky.cz: Jaké jsou aktuální priority ministerstva pro evropské záležitosti pod vaším vedením?

Bohužel už víc než rok máme jednu aktuální prioritu a to je válka, která zuří jen kousek od hranice EU. Napadení Ukrajiny Ruskem zásadním způsobem modifikovalo veškeré konání v EU. Pro nás to bylo ještě o to komplikovanější, že jsme v průběhu války převzali předsednictví. Ukázalo se, že jestli jsou Češi v něčem dobří, tak je to improvizace. A získali jsme si neuvěřitelnou prestiž.

Bohužel ale válka na Ukrajině ještě zdaleka nekončí, zůstává nadále prioritou číslo jedna. Současně ale nemůžeme zapomenout na další: ať už je to rozšiřování o západní Balkán, Ukrajinu a případně země Východního partnerství. A v neposlední řadě jsou to peníze, musíme vyřešit Národní plán obnovy, případně jak velkou část projektů budeme financovat z půjčky. To je teď úplně nejžhavější věc.

Začnou určitě i přípravné práce na finančním rámci, tedy na dalším rozpočtu EU. Budeme řešit i ekologickou agendu či environmentální problémy. Evropa si toho nabrala skutečně hodně.

Lidovky.cz: Zmínil jste úspěch českého předsednictví, který nám zajistil prestiž. Budeme ji ale umět využít?

To je tak trochu výzva pro mě. Pro většinu Evropanů bylo velkým překvapením, jak jsme předsednictví zvládli. Teď je jen potřeba neztratit momentum, jak říkají Američané. Tedy využít toho, že nás dnes berou vážně, poslouchají, co říkáme. V tom nám vlastně „pomáhá“ i Ukrajina. Dlouho jsme varovali před Ruskem, ale většina partnerů na západě měla pořád pocit, že zbytečně plašíme. Říkali jsme, že dělat s Ruskem byznys je možná ekonomicky krátkodobě výhodné, ale dlouhodobě to hrozí velkým průšvihem. Nyní máme výhodu toho, kdo nosí nálepku „My jsme vám to říkali“.

Lidovky.cz: Někteří kritici nicméně po skončení předsednictví tvrdí, že ministerstvo pro evropské záležitosti je nadbytečné. Jak to vyvracíte?