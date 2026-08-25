Martin Kuba zasedne v radě Budějovického Budvaru. Jmenoval ho ministr Šebestyán

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  19:51aktualizováno  19:51
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Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zemědělství Martin...
Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...
Martin Šebestyán (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s...
Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...
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Jihočeský hejtman a lídr politického hnutí Naše Česko Martin Kuba se stal členem dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Vyplývá to z informací ve Sbírce listin.

Kuba řekl Deníku N, že jeho nominace souvisí s hejtmanským postem. V minulosti jihočeští hejtmani v dozorčí radě Budvaru nezasedali.

Kuba, který své politické hnutí založil po loňském odchodu z opoziční ODS, je členem dozorčí rady Budvaru od 19. srpna. Pravomoc jmenovat členy dozorčí rady národního podniku má právě ministerstvo zemědělství, důvod výběru Kuby na dotaz Deníku N neuvedlo.

Kuba připustil, že o své nominaci jednal přímo se Šebestyánem. „Nominace byla spojena s tím, že jde o státní podnik na území Jihočeského kraje. Podnik stojí před zásadní investicí třeba do rozšíření návštěvnického centra,“ řekl Deníku N jihočeský hejtman. Pro chystané projekty je podle něj důležitá koordinace Českých Budějovic a kraje.

Dozorčí radu nyní opustil bývalý volební manažer ODS Jan Kočí nebo jihočeský člen TOP 09 Miroslav Nosek. Nováčky v tomto orgánu jsou spolu s Kubou dva politici vládních stran: bývalý západočeský poslanec ANO Jan Volný a radní Olomouckého kraje Dan Chromec (SPD).

Budějovický Budvar loni uvařil 1,945 milionu hektolitrů piva, což je rekordní množství, meziročně jde o jednoprocentní zvýšení. Produkce národního podniku rostla třetím rokem po sobě, víc než 70 procent z ní mířilo do zahraničí. Zisk po zdanění loni Budvaru klesl o 1,3 procenta na 356,3 milionu korun, obrat se snížil o 20 milionů korun na 3,691 miliardy Kč.

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