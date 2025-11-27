Neukázal alternativu, čekalo se to, nás to nepoškodí, zní z ODS k odchodu Kuby

  19:11aktualizováno  19:11
Předseda ODS Petr Fiala po oznámení odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby ze strany řekl, že šlo o dlouhodobý proces. Podle dosluhujícího premiéra hejtman nevyužil toho, aby ODS ukázal dobrou alternativu. Dodal, že se Kuba neúčastnil ani předvolební kampaně.

„Ten krok se očekával měsíce. ODS to v žádném případě nepoškodí,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Ministr dopravy Martin Kupka redakci iDNES.cz řekl, že Kubovo rozhodnutí respektuje. „Opakovaně dával najevo, že s některými kroky nesouhlasí, a proto stál před volbou buď se aktivně podílet na vnitřní reformě ODS, nebo založit nový politický subjekt. Zvolil druhou možnost. Přeju mu do nového politického života mnoho sil,“ uvedl Kupka.

Místostarostu Ostravy-Jih Radima Ivana Kubův odchod mrzí. „Jeho odchod nejspíše pramení z neochoty současného vedení ODS řešit dlouhodobé problémy vnitřního fungování strany. ODS dnes není atraktivní. ODS dnes není otevřená aktivním, podnikavým a kompetentním lidem. A pokud nepřijde změna, budou odchody schopných lidí přibývat. Zda přijde potřebná změna? Na to odpoví kongres,“ sdělil Ivan.

Kuba odůvodnil záměr opustit vedení ODS tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Zůstává jihočeským hejtmanem a chce založit nové hnutí.

