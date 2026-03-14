Kubovo hnutí Naše Česko má registraci. Na komunální volby necílíme, řekl hejtman

„My budeme pracovat na tom, abychom dokázali v roce 2029 obstát a přinést do politiky to, co v ní podle nás chybí, a to je řešení problémů,“ řekl Kuba. Hnutí nebuduje, jak podotkl, proto, aby mělo jednoho radního v Praze nebo v Plzni. Kuba také řekl, že chápe tlak na představení osobností a programu, ale nebude se mu přizpůsobovat. „Nehodlám pokládat na stůl nějakou brožuru, kterou nikdo nebude číst,“ uvedl.
Hnutí bude podle Kuby postupně připravovat návrhy řešení konkrétních problémů, ze stranických programů se podle něho často nenaplní vůbec nic. Za riziko pro demokracii pokládá to, že voliči někoho zvolí a za volební období žádná viditelná změna nenastane. „Na to není recept, že předložíme knížku,“ podotkl.
Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru.
Místopředseda ODS Tomáš Portlík v diskusním pořadu na Nově označil vztahy s Kubou za korektní, byť určité jiskření v nich bude podle něho přetrvávat. „Politika je soutěž nápadů a myšlenek. Když je na politickém trhu konkurence, je to správě,“ řekl.
Obdobně se vyjádřil také Kuba. „Nevstupujeme do politického spektra proto, abychom se s někým hádali a přetlačovali,“ uvedl. Zároveň ale ODS vinil z toho, že své základní programové teze například o malém a efektivním státu ve vládě nenaplňovala.