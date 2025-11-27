„Otevřeně říkám, že jsem se rozhodl jít cestou, o které mi spousta z vás psala, abych udělal. A to je založit nový politický subjekt, subjekt, který bude postaven na tom, čemu věřím, který bude přinášet možná trochu jiný styl politiky, než na který jsme poslední roky v České republice zvyklí,“ uvedl Kuba ve čtvrtek na svém Facebooku.
Politik ve videu zkritizoval fungování ODS, ze které po 22 letech odchází. O straně uvedl, že ji nelze už moc „opravit“.
„Myslím, že vlastně není fér být součástí něčeho, s čím člověk není ztotožněn, když není přesvědčen o tom, že to funguje správně a jde správným směrem,“ řekl.
Jihočeský hejtman ve videu také uvádí, že si od nové strany slibuje, že vytvoří politický subjekt, který chce efektivně a racionálně řešit problémy České republiky.
„Budeme chtít nabídnout řešení všem, kteří chápou, že tu stát není od toho, aby se o ně postaral od kolébky až po důchod. Všem, kteří jsou ochotni vnímat, že máme každý vlastní zodpovědnost za svůj život, ale taky všem, kteří vnímají, že nejsme jenom shluk jednotlivců, kde má každý jenom svoje zájmy,“ řekl.
Kritik ODS
V poslední době hejtman kritizoval vládu Petra Fialy například za návrh státního rozpočtu. Nelíbilo se mu už, jak kabinet zpočátku odmítal poslat návrh znovu do Poslanecké sněmovny.
„Volby jsme prostě prohráli. To k politice patří a je korektní to uznat. A i v této situaci bychom se měli chovat jako politici, kteří jsou si vědomi, že mají odpovědnost za budoucnost země, i když zrovna nesedí ve vládě, a ne jako uražené děti ve stylu: ‚Když nebudeme vládnout my, tak vám to budeme komplikovat‘,“ prohlásil koncem října Kuba.
Dvaapadesátiletý politik, který od roku 2020 vládne Jihočeskému kraji, se dlouhodobě stavěl skepticky ke koalici SPOLU, kterou vytvořila ODS s TOP 09 a lidovci.
„Každý ví, že jsem nikdy nebyl jejím fanouškem. Každá politická stana vzniká s vlastní ideou, jak by svět kolem měl vypadat, jak chce řídit stát, kraj nebo město. To spojování jsem považoval vždy za komplikované. Byť jsem to pochopil jako strategický krok v roce 2021,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz po letošních sněmovních volbách.
Koalice SPOLU v nich skončila druhá a vládu neskládá. Předseda občanských demokratů Petr Fiala v reakci na to oznámil, že v čele strany končí. Od té doby se spekulovalo, že by se o místo mohl ucházet právě Kuba. Jihočeský hejtman k tomu až doteď říkal, že si to musí rozmyslet a zjistit si náladu ve straně.
Podle politoložky Vladimíry Dvořákové Kubovo rozhodnutí založit stranu novou a nekandidovat na předsedu ODS vychází i z toho, že by potřebnou podporu na lednovém kongresu občanských demokratů nezískal. „Je to zkušený politik, takže předpokládám, že ví, jak by kongres dopadl. Pravděpodobně si dokázal spočítat, že by pro něj nedopadl moc příznivě,“ míní politoložka.
„Také předpokládám, že má pan Kuba v ruce něco dalšího a že si spočítal, kolik poslanců ODS by bylo ochotných stranu opustit a přihlásit se k té jeho,“ dodala Dvořáková.
Drtivé vítězství v jižních Čechách
Kuba vedl v loňských krajských volbách na jihu Čech kandidátku samostatné ODS. Strana slavila jednoznačné vítězství, dostala přes 47 procent hlasů. Občanští demokraté tak v 55členném zastupitelstvu získali 34 křesel a nemuseli uzavírat s nikým koalici.
Před dvěma týdny Kuba spustil vlastní podcast s názvem Super Česko. „Budu si zvát lidi z různých oborů a s nimi si chci povídat o tom, co jsou klíčové problémy, které potřebujeme v našem Česku vyřešit. Jak by to šlo udělat a co by to znamenalo. Mluvit o tom bez nějakých laciných slibů, jak to někdo z politiků rychle vyřeší nebo zařídí. Prostě se o tom poctivě bavit,“ popisoval hejtman záměr podcastu, když ho představoval.
Kuba v barvách ODS mimo jiné zasedl ve vládě Petra Nečase coby ministr průmyslu a obchodu. Během své kariéry však býval také v médiích spojován s vlivným jihočeským podnikatelem a komunálním politikem občanských demokratů Pavlem Dlouhým, kterému se přezdívá kníže z Hluboké.
V ODS jedinými dvěma kandidáty na předsedu stále zůstávají končící ministr dopravy Martin Kupka a místostarosta Ostravy-Jih Radim Ivan. Toho Kubův odchod mrzí. „Jeho odchod nejspíše pramení z neochoty současného vedení ODS řešit dlouhodobé problémy vnitřního fungování strany. ODS dnes není atraktivní. ODS dnes není otevřená aktivním, podnikavým a kompetentním lidem. A pokud nepřijde změna, budou odchody schopných lidí přibývat. Zda přijde potřebná změna? Na to odpoví kongres,“ sdělil Ivan.