Uspět hned v komunálu, pak do Sněmovny. Kuba pomalu odkrývá plány nového hnutí

Kuba minulý týden oznámil, že odchází z ODS a zakládá nové hnutí. Jihočeský hejtman dlouhodobě kritizoval jak samotnou ODS, tak i koalici SPOLU. Ke Kubovi se následně připojilo 30 ze 34 jihočeských zastupitelů za ODS i dva senátoři. Kuba ve vysílání řekl, že neumí odhadnout, zda odejdou i další členové ODS.
Příští rok chce v komunálních volbách kandidovat v jižních Čechách. „Bude záležet na naší poctivé práci a na tom, jestli poneseme politickou vizi a program, který bude voliče zajímat. Teď jsme na začátku,“ okomentoval.
Úspěchem by podle něj bylo, pokud by hnutí uspělo v části velkých jihočeských měst. „Tam jsme doma. Bude důležité, pokud se nám podaří budovat strukturu v jiných krajích. Nevím, jestli se k nám v Plzeňském kraji přidá tolik lidí a bude to relevantní,“ uvedl. Dodal, že pokud se hnutí podaří oslovit zajímavé osobnosti, mohlo by být součástí i senátních voleb, které se příští rok uskuteční spolu s těmi komunálními.
V dalších parlamentních volbách, tedy v roce 2029, by už Kuba chtěl, aby jeho hnutí bylo „relevantním subjektem“. Dodal, že na krajské úrovni ještě jako představitel ODS spolupracoval v koalicích s KDU-ČSL, TOP 09 nebo s Piráty. Naopak těžko přijatelné jsou pro něj například názory Stačilo! či SPD.
„Každý politik by měl mít ambici získat co největší podporu pro svou vizi. Pokud tam jdete s tím, že jste smířený, že budete mít pět procent a jenom čekáte, ke komu se přilepíte... To mi na české politice začíná chybět, ten souboj idejí,“ řekl.
Kuba zatím nijak zvlášť nekomentuje detaily nového hnutí. „Zatím jsem popsal základní obrysy, aby si lidé dokázali představit základní ideové ukotvení,“ uvedl. Rámec hnutí se podle něj nebude lišit od politiky, kterou dělá na kraji.
„Podle mě bylo fér říct, že nebudu kandidovat na předsedu ODS. Nechtěl jsem to dělat před parlamentními volbami, protože by to mohlo stranu poškodit,“ vysvětlil Kuba.