Od Rakušana to nebylo chlapské, kritizuje šéfa Starostů hejtman Kuba. V ODS mu chybí touha být nejsilnější stranou

„V ODS mi chybí touha zase být nejsilnější v Česku. Máme mít ambici kandidovat sami,“ zdůrazňuje. Naopak svoji vlastní iniciativu vstoupit do celostátní politiky, kterou by část ODS uvítala, ale zatím vylučuje: „Do Prahy se fakt teď nechystám. Zdá se mi, že se v té politice všichni trochu zbláznili, že tam řeší úplné nesmysly a věci, které my tady na jihu vyřešíme za chvíli. Vidím, jak často spousta politiků úplně vypadne z reálného vnímání světa. Proto se vždycky rychle vracím k nám domů a chci pořád zůstat normální.“

Někdejší ministr obchodu zároveň varuje před zkratkovitými PR přehmaty. A to jak ODS tak i koaličních partnerů, zejména z řad Starostů. Nedávné video kritizující vládu, které předseda hnutí STAN Vít Rakušan zveřejnil na sociálních sítích, je podle něho jasným PR produktem. Podle hejtmana však odhaluje, že vicepremiér Rakušan nejednal chlapsky. „Kdyby byl takový chlap, jak se snaží video ukázat, tak už to premiérovi řekl asi tisíckrát a nemusel by nám všem napřed říct, že mu to řekne,“ říká Kuba a upozorňuje na to, že to byl přitom právě premiér, který Rakušanovu stranu mnohokrát podržel při jejích kauzách.

Lidovky.cz: Letošní volební rok zahájí evropské volby, do nichž jde ODS v rámci koalice Spolu. Ve straně se nicméně ozývají obavy, že se značka ODS kvůli projektu Spolu ředí. Jak to vnímáte?