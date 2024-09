Na úřady se vrací staré stavební řízení, oprava digitalizace zabere rok a půl

Kupka nabídne vládě do 16. října kroky toho, jak bude dále v oblasti digitalizace pokračovat. „Spouštíme okamžitě finalizaci úpravy, která vrací možnost na úřady pracovat se starými nástroji,“ uvedl.

Zda bude digitalizace stavebního řízení začínat úplně od začátku, nebo jestli naváže na Bartošovu verzi, zatím není ještě vůbec jasné. Podle Kupky se o tom rozhodne právě v druhé půlce října. Systémy by měly být dokončené do 18 měsíců. A to po zapojení zhruba 50 lidí a zvýšení sumy na vypracování o 200 až 300 milionů korun. Do odhadu přitom není započítaná doba na další soutěže, které mohou trvat minimálně šest měsíců.

„Vážné problémy bohužel celá česká veřejnost zná. V tuto chvíli není možné využívat všechny funkce stavebního řízení. Dochází k nestabilitě systému. Na nás teď je, abychom dokázali spojit rezorty,“ uvedl Kupka. Schůzky se zúčastnili také zástupci měst a obcí a podnikatelské sféry.

Kupka dodal, že chce zlepšit komunikaci mezi jednotlivými aktéry. Ministr se odvolává na analýzu, podle které je třeba zapracovat na technické stránce digitalizace. Zároveň chceme využít aktuální digitální nástroje, portál stavebníka, aby bylo možné podávat žádosti a dokumentaci v digitální podobě a nemuseli se vracet ke stohu projektových záměrů a dokumentací,“ dodal. Potřebná legislativní úprava by se podle něj měla načíst při projednávání zákona o obnovitelných zdrojích energie (OZE).

Ministr zároveň vytvořil tři skupiny, které budou na digitalizaci pracovat. První povede vrchní ředitel sekce informačních technologií na ministerstvu práce a sociálních věcí Karel Trpkoš a bude se zabývat spoluprací s ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a technickým stavem systému. V čele další pracovní skupiny bude ředitel Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ) Martin Kozák a bude se zabývat komunikací s úřady a úředníky. Pro vedení třetí skupiny zaměřené na legislativu by Kupka rád oslovil ředitelku legislativně-právního odboru na ministerstvu pro místní rozvoj Marii Kotrlou.

Ministerstvo pro místní rozvoj povede Jurečka

O tom, že ministerstvo pro místní rozvoj povede dočasně ministr práce a sociálních věcí Jurečka, rozhodl ve středu odpoledne premiér Petr Fiala.

Samotnou digitalizaci stavebního řízení ale povede současný ministr dopravy Kupka. „Digitalizace stavebního řízení bohužel nefungovala, nedaří se ji dostat do podoby, která byla slibována. Začínáme se blížit do fáze, kdy by mohly hrozit i ekonomické škody, kdybychom postupovali jako dosud,“ uvedl na tiskové konferenci Fiala.

Někteří ministři koalice Spolu, například zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) či kultury Martin Baxa (ODS), ve středu dopoledne řekli, že Kupka je pro vedení pracovní skupiny vhodný. Podle Fialy je rozhodnutí logické, neboť pod resort dopravy spadá Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), kterého se aktuální problémy týkají. Kupka má podle premiéra společně s Jurečkou úspěchy s digitalizací agend ve svých úřadech.