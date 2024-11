Fico v ruském pořadu s ANO nesouvisí. Vláda to spojuje, není to fér, řekl Nacher

„Je to suverénní politika. Můžeme s ní souhlasit, nebo nesouhlasit, ale s volbami u nás za rok to nesouvisí. Je to jen další nálepka, aby se subjekt ANO diskvalifikoval a lidem se nabízí, aby volili SPOLU,“ sdělil Nacher k účasti Fica v ruském propagandistickém pořadu v tomto týdnu.

„Je to jeho (Ficova) vizitka. Já bych tam nešel,“ dál komentoval Nacher, ale Ficovo vystoupení, ač byl k tomu vyzván, přímo neodsoudil.

Druhý host pořadu, místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka, slovenského premiéra s ANO spojil kvůli komunikaci mezi jeho stranou Směr a českým opozičním hnutím a jeho předsedou Andrejem Babišem. Vadilo mu, že Fico Rusko svým chováním podpořil a ANO jeho chování neodsoudilo, nýbrž ho toleruje.

„Zaútočení na Ukrajinu si zaslouží odsouzení, ANO to některými svými kroky relativizuje,“ jmenoval dál. Hnutí má podle něj v moment, kdy se přijímají zákony pro pomoc napadené zemi, ve Sněmovně „pořád“ nějaké připomínky.

„Lex Ukrajina jsme nikdy nerelativizovali,“ kontroval Nacher. Vláda podle něj nyní, rok před volbami, komunikuje, jako kdyby seděla v opozici, tedy útočí na strany na opačné barikádě a nálepkuje je jako nedemokratické.

„Taková komunikace se tu od roku 1989 nevedla. Pro jejich bublinu super, ale pro ostatní to znamená, že nikoho kromě sebe nevidí jako demokraty,“ kritizoval Nacher komunikaci vlády. A pokračoval: „Dál využívají antiANO a antiBabiš, ale když jsou ve vládě, vymezování se proti opozici nedává smysl.“

Slovenský premiér Robert Fico tento týden v ruské televizi vystoupil jako vůbec první unijní politik od začátku války v únoru 2022. Ve své řeči mimo jiné kritizoval podporovatele Ukrajiny.