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Novým šéfem hasičů se stane plukovník Martin Legner, vybral jej ministr Metnar

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  21:46aktualizováno  21:46
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Nový generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Martin Legner. (7. května 2026) | foto: ČTK

Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR (HZS) bude plukovník Martin Legner. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) ho do funkce jmenuje k 1. říjnu, vybral ho ze tří kandidátů na základě výběrového řízení, jak informovala mluvčí resortu Adéla Dittmannová.

Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát v polovině července, zastupoval ho náměstek Petr Ošlejšek.

Legner působil v resortu vnitra od roku 2003, kdy začínal jako řadový policista. Do hasičského sboru nastoupil v roce 2012, od roku 2022 zastával na Generálním ředitelství HZS ČR pozici ředitele odboru integrovaného záchranného systému (IZS) a jednotek požární ochrany.

„Hasičský záchranný sbor je pro bezpečnost našich občanů velmi důležitý a jeho vedení s sebou nese velkou zodpovědnost. Od nového ředitele očekávám, že naváže na to, co funguje, a současně bude sbor dál rozvíjet a připravovat na nové výzvy,“ uvedl v tiskové zprávě ministr vnitra.

„Zároveň bych chtěl poděkovat generálmajorovi Petru Ošlejškovi za vedení sboru v době, kdy bylo důležité zajistit kontinuitu a pokračování plynulého fungování HZS,“ dodal Metnar.

Funkční období generálního ředitele hasičů je pětileté. Vlček, kterému bylo letos v dubnu 65 let, podle dřívějších informací odešel do civilu. Serveru Novinky.cz v květnu řekl, že po odchodu z vedení hasičského sboru plánuje pracovat na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

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