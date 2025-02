Váš manžel je zločinec, píší kritici Půty jeho ženě. Hnus, reaguje hejtman

Půta zveřejnil na svém Facebooku dvě ze zpráv, které obdržela jeho žena Sylwia Půta-Świercz, se kterou má tři dcery.

„Váš manžel je zločinec. Pokud okamžitě neodstoupí z politických funkcí a nezachová si poslední morální kompas, i na jeho rodinu a děti si ve škole budou děti ukazovat: to jsou ty děti zločince. Toho, co nemá žádnou soudnost a morálku, na které stojí demokratická společnost,“ zněl jeden z komentářů.

„Pokud hejtman Půta nerezignuje, naše liberecká společnost hodlá uspořádat demonstraci na podporu právního státu. Pokud nenalezne soudnost, u koryta někdy skončí tak jako tak. S jeho ostudou se budete moci raději přestěhovat do Polska, kde vás nepoznají,“ zněl druhý z komentářů.

Půta označil zprávy a komentáře adresované jeho ženě za hnus. „Ti, co mě chtějí odstranit z politiky, se evidentně nezastaví před ničím. Tenhle hnus teď začal chodit mé ženě na Facebook,“ uvedl svůj komentář k situaci hejtman.

„Osobně se nebráním jakékoli diskusi, proto ostatně v těchto dnech přijímám pozvání na celou řadu rozhovorů do médií, kde vysvětluji svou nevinu. Moje rodina ale do toho vůbec nepatří. Tu budu vždy chránit. Těm z vás, kteří mi píšete do Messengeru ať už výzvy k odstoupení nebo vyjádření podpory, se budu snažit postupně odpovídat. Pište mně, ne mé rodině,“ dodal.

Redakce iDNES.cz se obrátila na hejtmana Půtu, zda bude tuto záležitost řešit s policií, případně jaké další kroky hodlá podniknout. Na dotazy však zatím neodpověděl.

Zastání od kolegů

Půty a jeho rodiny se pod jedním z komentářů zastala předsedkyně zastupitelského klubu Starostů Markéta Červinková.

„Přestaňte na Sylwii a celou rodinu útočit, rozsudek je nepravomocný. Pokud si chcete něco vyřizovat s politiky, tak nám napište e-mail, ale nevozte se po rodině. To je naprosto odporné dno. Za Martinem Půtou stojíme jako celý zastupitelský klub SLK i představenstvo,“ napsala Červinková.

Na výhružný komentář reagoval i starosta Hejnic Jaroslav Demčák. „Je pro vás normální útočit na manželku, kterou žádný soud neprojednával??? Asi by vám to taky nebylo příjemné, když by se na vás jako sup vrhnul někdo podobně, když by člen vaší rodiny měl nějaký problém se zákonem a vy s tím neměl nic společného že? Tak krásný den plný sluníčka a zkuste se zamyslet, jestli vašimi komentáři zde pomůžete normální lidské atmosféře.“

Půtovu ženu podpořila také poslankyně a bývalá ředitelka libereckého divadla Jarmila Levko. „Lynčovat ženu nepravomocně odsouzeného politika je ubohost.“