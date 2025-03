Za ubodání známého 85 ranami nožem v Kunratickém lese soud uložil 17 let vězení

Za zvlášť surovou vraždu, při níž Schwarz zasadil kamarádovi kuchyňským nožem 85 ran, mu hrozil až dvacetiletý trest odnětí svobody. Vrah žádá mírnější potrestání a na místě se odvolal.

„Pan obžalovaný o sobě tvrdí, že vůbec není násilné povahy. Jeho předchozí odsouzení ale mírnému charakteru jeho povahy nenasvědčují,“ uvedl předseda soudního senátu Petr Blažek.

Vedle Schwarzovy trestní minulosti byl přitěžující okolností i způsob útoku. Na druhou stranu soud přihlédl k tomu, že muž na objasnění činu spolupracoval s policií. Proto mu uložil trest v dolní polovině sazby.

Sedmatřicetiletý Schwarz zaútočil na o pět let staršího muže loni 20. srpna večer, a to pod vlivem alkoholu na místě, kde přebýval v provizorním stanovém obydlí.

Většinu bodných ran směřoval na hlavu, kamarádovi mimo jiné přeťal krční tepnu. Napadený, který se marně snažil bránit, zemřel za několik minut.

Schwarz vypověděl, že s napadeným trávil čas téměř každý den. Často spolu popíjeli, někdy se hádali. Kamarád měl podle něj tendenci dovádět hádky do extrému.

„Ten den jsme se viděli. Nadával mi takovým stylem, že jsem mu řekl, ať jde pryč. Kdyby se otočil a šel by do metra, tak tady dneska nemusím stát,“ prohlásil obžalovaný v závěrečné řeči.

Nemám agresivní povahu, míní vrah

Do stanu se Schwarz podle vlastních slov přestěhoval z ubytovny, protože chtěl žít svobodně. „Vždycky jsem byl čistej a voňavej. Vždycky mě zajímala kosmetika, diskotéky a sex, to je jediné, pro co jsem žil. Nikoho jsem nenapadal,“ zdůraznil.

Řekl také, že lituje činu i toho, že rodině svého kamaráda zničil život. „Nejsem ale vůbec agresivní člověk. Na vazbě potkávám lidi, kteří někoho zakopali nebo rozřezali,“ zmínil s tím, že on naopak pomáhal čin objasnit.

Schwarz byl dříve pětkrát soudně trestaný, a to i za předchozí vyhrožování zavražděnému nožem či za vulgární napadání policistky. V době činu byl ve zkušební době podmíněného trestu. Pozůstalé matce a dvěma sourozencům přiznal soud celkové odškodné přes dva miliony korun.