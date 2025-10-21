Prezident jmenoval právníka a diplomata Martina Smolka ústavním soudcem

Patnáctičlenný tým ústavních soudců je nyní opět kompletní. Smolek v něm nahradil někdejšího šéfa Soudcovské unie Jaromíra Jirsu, kterému skončil desetiletý mandát počátkem října.
„Již při jednání pléna Senátu jsem zdůraznil, že jsem přesvědčen o tom, že vaše dosavadní praxe, váš dosavadní život, vaše osobní vlastnosti a kvality budou přínosem pro Ústavní soud,“ řekl Pavel Smolkovi poté, co nový soudce složil do jeho rukou slib. Vyzdvihl nejen Smolkovy zkušenosti s fungováním státní správy, Evropské unie a evropského práva, ale také to, že se účastnil tvorby řady legislativních předpisů.
Devětačtyřicetiletý Smolek dlouhodobě působil na ministerstvu zahraničí a byl vládním zmocněncem u Soudního dvora EU. Jeho nominaci k Ústavnímu soudu (ÚS) schválil Senát minulý týden. Smolek tehdy uvedl, že by ústavní soudci neměli mít ambici radit zákonodárcům, jak by měl vypadat nový právní předpis, protože by se tím diskvalifikovali od jeho budoucího přezkumu. ÚS má podle jeho názoru dbát na ochranu ústavou garantovaných práv, což znamená i ochranu systému a jeho stability.
Nový ústavní soudce vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal doktorát z veřejného práva. V roce 2000 absolvoval stáž v Evropské komisi, konkrétně v jejím politickém oddělení v Berlíně. Studoval také komunitární právo, mezinárodní právo a právo životního prostředí na Humboldtově univerzitě v Berlíně a Diplomatickou akademii ministerstva zahraničí. Ovládá angličtinu, němčinu, francouzštinu a polštinu, je autorem několika knih. Je ženatý, má tři děti.
Na ministerstvu pracoval Smolek od roku 2002, o šest let později se stal vládním zmocněncem. V roce 2015 byl na ministerstvu jmenován ředitelem právní a konzulární sekce, na starosti měl například přípravu voleb v zahraničí. Od začátku září nastoupil do funkce vedoucího Stálé mise ČR ve Vídni, která zastupuje stát před mezinárodními organizacemi se sídlem v rakouské metropoli. Patří mezi ně různé agentury OSN, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebo Mezinárodní agentura pro atomovou energii.
Ústavním soudcem se letos stane ještě Michal Bartoň, vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ten má nastoupit v polovině prosince po profesorovi občanského práva Josefu Fialovi.
Tým ústavních soudců nyní tvoří desítka mužů a pět žen. Pavel od svého nástupu do funkce prezidenta jmenoval se souhlasem Senátu 12 z 15 aktuálních soudců, a to včetně předsedy ÚS Josefa Baxy a obou místopředsedkyň Veroniky Křesťanové a Kateřiny Ronovské. Z nominantů Pavlova předchůdce Miloše Zemana nyní u soudu působí Fiala, Pavel Šámal a Jan Svatoň. Šámalovi vyprší mandát v únoru 2030, Svatoňovi o tři roky později.