Macinka je zlo, řekl spisovatel Vopěnka. Nula, chce kaviár ze Senátu, opáčil ministr

Autor:
  10:15aktualizováno  10:15
Ministr zahraničí Petr Macinka si vyměnil ostrou kritiku s předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou, který zvažuje, že by za dva roky kandidoval do Senátu. Vopěnka před několika dny šéfa Motoristů označil za zlého a nebezpečného jedince. Podle Macinky se chce spisovatel dostat do Senátu, jen aby se z něj „stala elita s aparátem, kaviárovým servisem a možností plácat bludy“.
Martin Vopěnka, spisovatel

Martin Vopěnka, spisovatel | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ministr Petr Macinka představil svůj nový ministerský tým poradců. (13. května...
Martin Vopěnka, nakladatel a spisovatel (10. října 2025)
Ministr Petr Macinka představil svůj nový ministerský tým poradců. Na snímku...
Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy v Praze na...
16 fotografií

Vopěnka o Macinkovi mimo jiné řekl, že v Česku sice další Hitler nevyroste, ale jinak by u něj „zlý“ potenciál viděl. „Musíme si uvědomit, že Hitler byl na začátku také směšný, třeba intelektuálové ho nebrali jako seriózního a nebezpečného jedince,“ prohlásil spisovatel.

„Mně Macinka přijde jako velice nebezpečný člověk. Vysoce postavení politici nastavují laťku toho, co se ještě může. Každý takzvaný vtip, který je neomalený, útočí na lidskou důstojnost. Otevírá cestu k tomu, aby se lidé ve svém prostředí chovali podobně. Jde o snižování hladiny vzájemného respektu, který bychom k sobě jako lidé měli mít. Já ty výroky o deratizaci, parazitech a méněcenných lidech vnímám jako absolutní dno,“ podotkl Vopěnka v pátečním rozhovoru pro Deník.cz.

Spisovatel tím narážel na kritizovaný Macinkův výrok, ve kterém šéf diplomacie označil své kritiky za „méněcenné lidi“. Jeho slova pobouřila zástupce opozice, ale i předsedu hnutí Přísaha Roberta Šlachtu, jehož uskupení tvořilo v minulosti koalici s Motoristy.

Macinka si však za svými slovy stojí. „Je to celkem milý a neagresivní termín,“ uvedl v pondělí pro iDNES.cz.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů následně na sociální síti Facebook o Vopěnkovi napsal, že je „nula bez názoru“, která se chce stát elitou a právě svou „bezobsažností“ představuje podle Macinky nebezpečí. „To v nich je reálné zlo, ne ve mně,“ dodal s tím, že Vopěnka pohrdá masou obyčejných pracujících.

„Pan spisovatel si myslí, že když mě veřejně poplive, mediální pražská kavárna z něj učiní volebního spasitele a zajistí mu šestiletou senátní výplatu,“ sdělil Macinka. Řadový senátor pobírá 115 tisíc korun měsíčně hrubého, ministr pak 219 300 korun hrubého.

Vopěnka na Macinkova slova reagoval v neděli na svém profilu na sociální síti Facebook. „Na rozdíl od vás jsem si každou korunu vydělal vlastními myšlenkami a vlastní prací. Nebyl jsem závislý na podivných sponzorech, neprolézal jsem zadnici bývalého prezidenta,“ kontroval spisovatel.

Vopěnka se o své kandidatuře do Senátu vyjádřil tak, že zvažuje, že by nahradil senátora Jiřího Růžičku z hnutí STAN, který končí za dva roky. Senátní volby se konají i letos, v říjnu se vymění třetina z 81 senátorů. Své nové zástupce Češi zvolí ve 27 obvodech.

Vstoupit do diskuse

Názor

Proč je VPN více a více trnem v oku. Nově pod drobnohledem Evropské unie

Pomocí VPN mohou cestující prozkoumat stejnou trasu z různých IP lokalit a...

VIDEO: Po najetí auta do lidí v Modeně jsou zraněné i turistky, jedna bojuje o život

Záchranné složky pracují na místě tragické nehody v Modeně, kde vůz vjel mezi...

Hlásím příchod, ale jsem po plastice. Korejské vojáky lákají kosmetické zákroky

Jihokorejští vojáci (27. února 2023)

Oštěpař Vadlejch vyhrál mítink v Tokiu, poprvé od OH 2024 přehodil 85 metrů

Jakub Vadlejch ve finále oštěpařů na mistrovství světa.

Obrazem

Přilepený banán, zlatý záchod, modlící se Hitler. Jak italský sochař provokoval svět

Papež Jan Pavel II. zasažený meteoritem skrze okno galerie v Basileji. Dílo...

Masivní ukrajinský dronový útok zasáhl Moskvu a okolí, úřady hlásí tři oběti

Protidronové jednotky v Moskvě (16. března 2026)

Nejšťastnější jsou páry, které soukromí nesdílí, říká Krystyna Pyszková

Krystyna Pyszková na Instagramu (2025)

Sporný moment v závěru. Rulík viděl jasný faul, Galvas hlásil: Na sudí to nesvádějme

Český obránce Tomáš Galvas v akci v utkání proti Slovinsku.

Automobilové klenoty v akci. Jih Čech brázdily unikáty, které jinde nespatříte

Fiat 130 B z roku 1976. Velký sedan byl v letech 1969–1977 jako vlajkovou lodí...

Vítězkou letošní Eurovize je bulharská zpěvačka Dara. Daniel Žižka skončil šestnáctý

Bulharská zpěvačka Dara vyhrála s písní Bangaranga 70. ročník Eurovision Song...

Úhel pohledu

Absurdity na mediálním trhu aneb Když český stát konkuruje podnikatelům nekalou soutěží

ilustrační snímek

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.