Andrej Babiš by podle Martina Zvěřiny nejraději vládl sám. „Jednobarevná vláda by pro něj byla nejjednodušší a pocitově nejpřijatelnější,“ říká komentátor. Jenže podle něj aritmetika Sněmovny mluví jasně – bez spolupráce s SPD a Motoristy nemá většinu.
„Záleží na tom, co ti dva partneři budou požadovat. Pokud budou trvat na ministerských postech, musí jim Babiš ustoupit. Pokud by to šlo i jinak, bude se snažit udržet vládu co nejvíc pod kontrolou,“ dodává.
Prezident podle Zvěřiny zatím nikam nespěchá a čeká, až bude jasné, kdo má většinu. V politických kuloárech se objevují desítky jmen možných ministrů. Nejvíce pozornosti poutá spekulace o Filipu Turkovi jako šéfovi diplomacie.
„To je hodně riskantní krok,“ říká Zvěřina. „Ministr zahraničí musí být reprezentativní, spolehlivý a zdrženlivý. Nemůžete se bát, že se někde popere nebo urazí hostitele. U Filipa Turka si tím nejsem jistý.“
Podle komentátora už ale dnes není ministerstvo zahraničí klíčovým silovým rezortem – tuhle roli si dávno převzali premiéři a jejich poradci. „Ale stále platí, že šéf diplomacie reprezentuje republiku. A to není žádná legrace,“ dodává Zvěřina.
Spekulace se točí i kolem nominace Petra Macinky na post ministra životního prostředí. „To by nebyl úplný nesmysl,“ míní Zvěřina. „Měli jsme už řadu ministrů z ODS, kteří byli rudým hadrem pro ekologické organizace. Důležité je, aby ministr přišel připravený a nepůsobil jako slon v porcelánu.“
Havlíček, Schillerová i Vojtěch
Martin Zvěřina předpokládá, že v nové vládě budou mít své jisté bývalí ministři Karel Havlíček, Alena Schillerová či Adam Vojtěch. „To jsou pro Babiše sázky na jistotu. Nehodlá nic riskovat,“ říká.
Naopak největší otazník vidí nad ministerstvem práce a sociálních věcí. „To je klíčový rezort, který rozděluje obrovské peníze. Babiš tam bude chtít člověka, na kterého se může stoprocentně spolehnout.“
Jako možného kandidáta zmínil Zvěřina poslance Aleše Juchelku. „Má dobrý přehled, ale to ministerstvo je extrémně náročné. Tam si premiér nemůže dovolit experimenty.“
Komentátor zároveň upozorňuje, že změny ve vedení tajných služeb by teď byly chybou. „O výměně šéfa BIS se mluví, ale podle mě by to neměla dělat vláda v demisi. Babiš s ředitelem Koudelkou žádný problém nemá – byli spolu i na návštěvě CIA. Nevím, proč by ho měl měnit, ani proč by to měla dělat odcházející vláda.“
ČT: největší chybou je vyhrožovat
Komentátor Lidových novin se vyjádřil i k obavám z ohrožení České televize a rozhlasu. „Sloučení institucí je nepravděpodobné, ale zrušení koncesionářských poplatků možné je,“ míní.
Kritizoval však možného kandidáta na ministra kultury, Motoristu Oto Klempíře, který veřejnoprávním médiím vyhrožoval. „To je úplně nejhloupější způsob, jak se ministrem nestat,“ poznamenal ironicky.
Martin Zvěřina neočekává, že koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) vydrží v opozici pohromadě. „Byl to projekt na poražení Babiše. Teď, když neuspěli, ztrácí smysl.“ Podle něj se ODS může cítit ukřivděná, a to vzhledem k tomu, že její kandidáti byli „přeskočeni“ politiky z KDU-ČSL, kteří získali enormní množství preferenčních hlasů.
Závěrem Zvěřina připustil, že v české politice se může stát cokoliv – i to, že by Babiš nakonec jednal s lidovci, pokud by se během jednání názorově rozešel s SPD. „Všechno záleží na čase. Když se vyjednávání zasekne a veřejnost se začne zlobit, může Babiš klidně říct – nedohodli jsme se, vezmu to do ruky sám.“
Na závěr rozhovoru se Zvěřina vyjádřil i k neúspěchu SOCDEM a koalice Stačilo!. „Sociální demokracie je v horší situaci než komunisté,“ říká. „Má sice majetek, ale chybí jí nová krev. Jsou tam pořád stejní lidé, kteří žijí odtrženě od reality. Sociální demokracie by potřebovala, podobně jako na Západě, svého levicového populistu s charismatem, který by se nebál vyhrožovat miliardářům.“