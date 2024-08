Zádušní mše za chartistku Vondrovou proběhla v Litoměřicích. Přijel Duka i politici

Do katedrály sv. Štěpána se s Martinou Vondrovou přijeli v sobotu ve 14:00 naposled rozloučit mnozí z řad politiků. Dostavili se například bývalí premiéři Petr Nečas a Mirek Topolánek nebo také poslanec Marek Benda (ODS). Pohřbu se také zúčastnili bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer, překladatel Michael Žantovský nebo diplomat Petr Kolář. Premiér Petr Fiala (ODS) či ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) poslali květiny, informoval server Blesk.cz.

Na pohřbu byli přítomni také pražský radní Jiří Pospíšil (TOP 09), kardinál Dominik Duka, bezpečnostní poradce Tomáš Pojar nebo herečka Zuzana Stivínová.

Na rakvi byly položeny bílé růže od vnoučat Edíka, Viktorky a Josefíny. Před ní ležel věnec s nápisem „Milá Majdo, odpočívej v pokoji, Saša“. Zádušní mše skončila po necelé hodině a půl. Tmavou rakev vynesli za doprovodu varhan krátce před půl čtvrtou odpoledne. Na poslední cestu zesnulé požehnal i kardinál Duka.

„S bolestí v srdci Vám oznamuji, že Pán Bůh si k sobě povolal milovanou manželku, maminku, babičku, spolupracovnici a kamarádku Martinu Vondrovou, rozenou Kafkovou. Zemřela doma v přítomnosti nejbližších a ve spánku, po statečném a dlouhém zápase s těžkou nemocí, 21. srpna před půlnocí. Letos v červenci se dožila 57 let,“ napsal 22. srpna europoslanec na sociálních sítích.

„Na výročí dobytí Bastily se narodila, ve dvaceti podepsala Chartu 77, na výročí okupace nás opustila. Je to brzo, není to fér. Ale život už někdy takový je. O to víc jsem si v její přítomnosti naplno uvědomoval, jak skvělou ženu jsem po svém boku posledních 37 let měl. Na nic si nehrála, byla skromná, ale o to víc mnoha lidem – jako učitelka, pečovatelka nebo terapeutka – pomohla. Majdo, díky! Odpočívej v pokoji,“ dodal.

Manželé Vondrovi měli spolu tři děti, Vojtěcha, Annu a Marii. Vondrová byla původně kantorkou, v posledních letech však pracovala jako terapeutka v Hospicu sv. Štěpána právě v Litoměřicích.

Martina Vondrová v roce 2014 v pořadu České televize Pološero promluvila o tom, jak měla problémy s alkoholismem. Kvůli pití se dokonce pokusila o sebevraždu. Později vyhledala pomoc a léčila se. Pití se pak nadobro vzdala. „Nemluví se mi o tom lehce. Je to věc, kterou nemůžu vrátit, a je mi to strašně líto. To pití je strašně sobecký. Já prostě dodnes nevím, jak rozsáhlé škody jsem vlastně napáchala a jestli je možné to nějak zmírnit,“ řekla tenkrát.