„Žádné uchechtávání.“ Obhájci a obvinění v kauze Dozimetr grilují Marvanovou

Z obžalovaných k soudu dorazil bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) a podnikatel Michal Redl. Soud pokračuje otázkami obhájců. Řeší se například smlouvy týkající se developerského projektu Nové Holešovice či výstavba metra D. „Velmi jste to všichni kritizovali. Projekt tlačila tehdejší primátorka Krnáčová,“ uvedla Marvanová k plánování linky metra.
„Mám za to, že paní radní se vyjadřuje k věcem, které nebyly v její gesci,“ uvedl v reakci na její výpověď obhájce jednoho z obviněných bývalého vedoucího právního odboru Dopravního podniku Dalibora Kučery. „Vy jste někdy vznesla připomínku?“ ptal se pak sám Kučera bývalé radní ohledně fungování dopravního podniku. Podle Marvanové sice ano, ale jelikož jde o delší časové období, nevzpomíná si kdy.
„Žádné uchechtávání, žádné zvuky, je to opakovaně. Zdržte se toho,“ okřikl soudce jednoho z advokátů obviněných během výpovědi Marvanové.
„Uvedla jste, že vás navštěvovali lidé z dopravního podniku a stěžovali si. Vybavujete si o koho šlo?“ ptal se další z obhájců. „Myslela jsem současnost. V minulosti určitě takové případy byly,“ uvedla Marvanová s tím, že si nepamatuje, o koho nebo co šlo. „Nepamatuji si, přikryla to doba,“ uvedla Marvanová.
Řeší se i vztah Marvanové k obžalovanému Hlubučkovi. U soudu se přehrávají záběry, které v pondělí pořídil iDNES.cz, na nichž si podle obhájců nynější senátorka Hlubučka fotí. „Měla jste souhlas s pořízením podoby pana Hlubučka?“ dorážel dál obhájce. Marvanová uvedla, že nefotila Hlubučka, ale Adrianu Krnáčovou, jejíž přítomnost ji u soudu překvapila. Podle Hlubučka jde o „estébácké manýry“. Dále uvedl, že si svědkyně u soudu dělá kampaň.
Marvanová začala před soudem vypovídat už v pondělí ráno. Detailně popisovala své působení v Radě hlavního města Prahy po volbách v roce 2018, kam kandidovala za Spojené síly pro Prahu (STAN a TOP 09 s podporou KDU-ČSL). Uvedla, že opakovaně narážela na odpor, když ještě jako členka STAN poukazovala na podezřelé zakázky v pražském dopravním podniku.
Bossing a mafie, popsala Marvanová poměry na magistrátu
Ve včerejší části výpovědi Marvanová tvrdila, že se snažila změnit podmínky developerského projektu Nové Holešovice. „Trvala jsem na tom, aby byl upraven tak, aby byl výhodný i pro Prahu,“ uvedla v pondělí Marvanová s tím, že na pochybné majetkové přesuny v pražském dopravním podniku upozorňovala marně už před tím, než byla zvolena na magistrát.
Atmosféru na magistrátu a chování některých koaličních partnerů označila za bossing. Bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) na ni podle jejích slov křičel a vyvíjel nátlak. „Když se kolem vás neustále hlasuje o tisících a vaše připomínky nejsou brány v potaz a posléze jsou upravovány zápisy z té rady...,“ řekla Marvanová. „Měla jsem pocit, že jsem se ocitla v mafii,“ dodala.
Zmínila také jméno Jiřího Fremra, někdejšího poradce Jiřího Pospíšila. Hlubuček podle její výpovědi v jedné z vypjatých chvil křičel, že „všechno řídí Fremr“ a ona ho „bude poslouchat“.
Obžalovaný Hlubuček její slova bezprostředně po pondělním jednání před soudní síní odmítl a označil je za lži. Tvrdil, že Marvanová do své kanceláře na magistrátu téměř nechodila a jednání městské rady se účastnila vzdáleně.
Podle něj to byli naopak zaměstnanci spadající pod Marvanovou, kteří od ní kvůli špatné atmosféře odcházeli pracovat do jeho kanceláře. Hlubuček rovněž namítl, že Marvanová měla možnost zasednout přímo v dozorčí radě dopravního podniku a na hospodaření dohlížet osobně, což odmítla.
V kauze Dozimetr viní státní zástupce skupinu lidí kolem zlínského podnikatele Redla z organizovaného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a dalších institucích. Hlubučka pak státní zastupitelství viní z dosazování loajálních lidí skupině okolo podnikatele do vedoucích funkcí v pražském Dopravním podniku tak, aby skrze ně bylo možné ovlivňovat veřejné zakázky.