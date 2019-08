Masarykova univerzita chce odebírat tituly kvůli plagiátorství. Problematických je deset závěrečných prací

PRAHA Rektor Masarykovy univerzity Brno Mikuláš Bek zahájil deset řízení o případném odebrání vysokoškolského titulu kvůli plagiátorství v diplomové práci. Případy nyní posoudí komise expertů. Rozhodnutí by mohlo padnout do konce roku. Novinářům to ve čtvrtek v Praze řekl Bek, který v rektorské funkci končí. Od 1. září ho vystřídá dosavadní děkan lékařské fakulty Martin Bareš.

„Je to deset prací, kde jsem se rozhodl zahájit řízení o vyslovení neplatnosti vykonání závěrečné zkoušky nebo její součásti. Pořád to není rozsudek. Teď začíná řízení podle zákona,“ uvedl Bek.

Masarykova univerzita kontroluje diplomky. Další školy to zvažují Rozhodnutí končící rektor podepsal minulý týden. Nyní se připravují komise, které texty znovu posoudí. Budou se zabývat i tím, jakou „míru zavinění“ měl student a jakou jeho vyučující, který ho v diplomové práci vedl, upřesnil Bek. „Doufám, že tyto citlivé kauzy budou rozhodnuty do konce roku,“ dodal. Odebrání titulu je možné u prací z posledních tří let. Desítka řízení začala po rozsáhlé kontrole, která se na plagiátorství zaměřila. Univerzita posuzovala 1226 bakalářských, magisterských a rigorózních prací z let 2000 až 2018. Z posledních tří let pocházelo 326 textů.