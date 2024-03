Cestující už mohou využívat nové moderní vstupy do metra u Masarykova nádraží

Zrekonstruované vstupy do metra dnes novinářům představili primátorův náměstek Petr Hlaváček (STAN), generální ředitel dopravního podniku (DPP) Petr Witowski, starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09) a Marek Dospiva, spolumajitel skupiny Penta. Ta byla investorem stavby, náklady činí 30 milionů korun.

„Rádi bychom to společně s DPP využili jako určitý typový vstup pro vhodné příležitosti, protože si myslím, že je to architektonicky zdařilé. Byl bych velice rád, aby na tom nebyly reklamy a zůstalo to čisté,“ řekl Hlaváček.

Prosklená stavba s černou konstrukcí, třemi stěnami a střechou zakrývá schody vedoucí dolů směrem do stanice. Sklo je s drobným designem, aby bylo viditelné pro ptactvo. Označení metra je bílým písmem na černé ceduli se žlutým pruhem symbolizujícím linku metra B.

Přestože jsou na střeše vysázené rozchodníky, je bezúdržbová.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Zastřešení vstupů do metra u Masaryčky se opravdu povedlo, co myslíte? ☺️



Za mě určitě! Tohle řešení je totiž vzdušné a nerušivé, ale zároveň také velmi elegantní. Myslím, že se bude cestujícím i kolemjdoucím líbit. 👍

„Přístřešek je i praktický. Při nepřízni počasí ochrání schody, cesta je tak bezpečnější, a tím, že tu jsou eskalátory, tak je to přívětivější i pro technologie. Budeme rádi, když budou vznikat na jiných stanicích metra,“ řekl Witowski.

Nový vstup má rovněž stanice metra A Jiřího z Poděbrad, kde však výstupy nejsou zastřešené. Podle Hlaváčka je to výjimka daná projektem zahájené celkové obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad.

Oprava vstupů u Masarykova nádraží je součástí opravy ulice Na Florenci. V podzemí vznikla takzvaná modro-zelená infrastruktura.

„Vykopali jsme do několikametrové hloubky všechen základ a zavezli ho v karbonu namáčeném štěrku, který absorbuje násobně víc vody, která se prosakuje skrze dlažbu, a neodteče do kanalizace. Nasákne se do kamení a vypařuje se v teplém období a zespodu zavlažuje zeleň a zvlhčuje centrum města,“ vysvětlil Dospiva.

V okolí nádraží buduje Penta nové domy. Loni v říjnu dokončila práce na dvou zlatých budovách. Jejich stavba trvala přes dva a půl roku, započala v březnu 2021. Celková investice dosáhla 2,5 miliardy korun.

Další peníze bude společnost investovat do plánovaného přestřešení kolejiště, které by se podle zástupců Penty mohlo začít stavět koncem měsíce. Správa železnic zároveň letos zahájila přestavbu nádraží, při které přibudou dvě koleje.