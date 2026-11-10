Josefa Mašína pohřbí v Kalifornii. V Česku chystají vzpomínkovou akci

„Kde leží můj bratr, vím, kde leží můj otec, nevím, kde leží můj přítel Václav Janata a Zbyněk Švéda, též nevím, stejně tak nevím, kde leží má matka a její bratr, strýc Borek Novák,“ popisuje Josef Mašín ve filmu Jana Nováka Útěk do Berlína.
Možná to byl jeden z důvodů, proč se Josef Mašín rozhodl být pohřben kousek od svého bratra Ctirada, na kalifornském vojenském hřbitově v Riverside – namísto rodinné hrobky v Lošanech, jež nese jména rodinných příslušníků, kteří vinou obou totalitních režimů odpočívají na neznámých místech.
Na vojenském hřbitově v kalifornském Riverside je pohřbeno přes tři sta tisíc padlých amerických vojáků a veteránů.
Samotný pohřeb se uskuteční na přání zesnulého jen v kruhu rodinném, za účasti jeho dcer a nejbližších.
V Lošanech, kde se Mašín narodil, se místo pohřbu uskuteční jen vzpomínka – oslava života Josefa Mašína, jak ji pojmenovali organizátoři. „Uskuteční se v neděli 22. listopadu 2026 od 14 hodin v Památníku tří odbojů v Lošanech,“ uvedl historik Petr Blažek, ředitel Muzea paměti XX. století. Setkání pořádá Mašínův statek – Památník tří odbojů ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně, Muzeem paměti XX. století, Spolkem pro zachování odkazu českého odboje a Nadačním fondem Milana Paumera.
Zúčastní se ho a na akci promluví místopředseda senátu Jiří Oberfalzer, spisovatel Jan Novák, režisér Martin Vandas a další. Akce je otevřená pro veřejnost.
Hrdina druhého a třetího odboje Josef Mašín mladší zemřel ve věku 94 let minulý týden v americké Santa Barbaře. Byl to syn hrdiny protinacistického odboje Josefa Mašína staršího a zároveň poslední žijící člen odbojové skupiny, která se v padesátých letech minulého století vzepřela komunistickému režimu v Československu a prostřílela se na Západ. S jeho odchodem definitivně skončil příběh tří mužů, jejichž odbojová činnost v Československu a dramatický útěk přes východní Německo dodnes rozděluje českou společnost na nesmiřitelné tábory.
Mašín skonal jen několik měsíců po své sestře Zdeně. Jeho bratr Ctirad zemřel již před 15 lety. Třetí z odbojové skupiny, Milan Paumer, kterému se také podařilo uprchnout na Západ, je po smrti od roku 2010.
„Činnost skupiny bratří Mašínů ve třetím odboji je potřeba neustále připomínat, protože řada lidí ji má velmi zkreslenou. Často si neuvědomují, v jak brutálních podmínkách tehdy ti mladíci fungovali a co vlastně dokázali,“ připomněl v rozhovoru pro iDNES.cz a Mašínův přítel Petr Blažek.
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2. listopadu 2026