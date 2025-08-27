V Brně masivně unikal plyn, hasiči a policisté evakuovali desítky lidí

Autor: ,
  15:07aktualizováno  15:07
Policisté a hasiči zasahovali u masivního úniku plynu v brněnské ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů bylo evakuováno 30 lidí. Nyní je ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická zcela uzavřena. Samotný únik plynu už byl zastaven.
Fotogalerie2

Policisté pomáhali s evakuací třiceti lidí ze šesti domů v brněnské ulici Cacovická, kde došlo k masivnímu úniku plynu. (27. srpna 2025) | foto: Policie ČR

Hasiči dostali informaci o úniku plynu v brněnských Husovicích ve 12:15. Na místě poté pomáhali s měřením a evakuací obyvatel domů v okolí zasažené oblasti v ulici Cacovická.

Policisté pomáhali s evakuací třiceti lidí ze šesti domů v brněnské ulici Cacovická, kde došlo k masivnímu úniku plynu. (27. srpna 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Před naším příjezdem bylo evakuováno patnáct lidí,“ uvedl mluvčí hasičů Štěpán Komosný. Policisté na síti X informovali o celkem třiceti evakuovaných ze šesti domů. Společně s nimi opustili nebezpečný prostor také čtyři psi.

Specialisté rozkopávali silnici, kde nejspíš k úniku došlo. Zhruba ve 14:35 byl samotný únik zastaven. „Nebezpečí ale nelze úplně vyloučit, protože některá místa jsou plynem nasycena,“ podotkl Komosný.

Úsek Cacovické mezi Tomkovým náměstím a Soběšickou ulicí je momentálně neprůjezdný. Uzavírka se tedy může dotknout jak řidičů přijíždějících od Valchařské ulice, tak i vozidel směřujících z Lesné či od Cacovického náhonu směrem na Tomkovo náměstí.

Silnice je zavřená v obou směrech. „Dá se předpokládat, že zásah potrvá delší dobu a přesný rozsah budoucích omezení nelze aktuálně předvídat,“ sdělil mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.