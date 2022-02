Falešné maso z 3D tiskárny jde do módy. Jeho ekologický přínos ale pokulhává

Španělská firma Novameat vymyslela rostlinnou obdobu masa, která vzniká na 3D tiskárně, přístroje mají zvládnout vychrlit až půl tuny steaků za hodinu. Dánská studentská skupina využívá prostorový tisk, aby stvořila lososa, tvoří ho houbové a hráškové bílkoviny. Izraelci přišli na to, jak vypiplat masové buňky v laboratoři a pak je namnožit na 3D tiskárně. Řetězec Tesco hodlá do tří let prodávat o tři sta procent víc alternativ vůči masu, než jak to dělá teď. Nemaso se stává v západním světě obrovskou módou a dosáhlo už i českých luhů: před pár dny zřídila Potravinářská komora s podporou ministerstva zemědělství Platformu pro alternativní potraviny a nápoje.