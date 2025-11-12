Klíčového svědka Augustína čekají v Dozimetru otázky obhájců

Výpověď klíčového svědka v kauze Dozimetr Mateje Augustína se ve středu natáhne už do třetího dne. Bývalého ekonomického ředitele Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) čekají otázky ze strany obhájců obžalovaných. Jen dotazy obhájců Michala Redla mohou zabrat až avizovanou hodinu a půl. V předchozích dvou dnech Augustín popisoval dělení peněz i vztahy jednotlivých členů skupiny.
V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. (10. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Augustín v předešlých dnech uvedl, že spolu s Michalem Redlem a Pavlem Kosem počítal do vedení údajné organizované skupiny také podnikatele Pavla Dovhomilju. Uvedl, že by do ní naopak nepočítal bývalého náměstka na pražském magistrátu Petra Hlubučka (dříve STAN).

Díky dělení peněz ze zakázek a z úplatků si podle svých slov přišel na 1,2 až 1,3 milionu korun. Od dalšího bývalého obžalovaného Zakaríi Nemraha dostal také pero za 25 tisíc korun a dva laptopy pro své děti.

Z nahrávek a odposlechů, které během Augustínova slyšení byly u soudu přehrávány, vyplývalo, že Augustín byl naštvaný na Pavla Dovhomilju za málo instrukcí nebo za nepřiměřená očekávání ohledně jeho role v celé skupině. Právě „Guči“, jak zní Dovhomiljova přezdívka, prý u Augustína sondoval, zda by ze své pozice ekonomického ředitele DPP byl schopen ovlivnit nějaké platby. To ale bylo podle Augustína nerealistické.

